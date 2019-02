El arma del crimen de La Magdalena fue una tijera de cortar metales

El brutal asesinato de Luis Bernal, en su vivienda del zaragozano barrio de La Magdalena, pudo resolverse ocho años después, gracias al análisis de huellas practicado a una bolsa de supermercado que olvidaron los autores en la escena del crimen. Dentro de la misma había unas tijeras de cortar metales que, según los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón, fue el arma homicida empleada para acabar con la vida de este cocinero conocido como Luisito. El crimen ocurrió el 21 junio del 2009 en la zaragozana calle Cortesías.

En su día los especialistas detallaron que en un primer momento hubo un traumatismo facial que le provocó a la víctima «una posible disminución del nivel de conciencia de la víctima que posteriormente y con apoyo torácico fue estrangulada», si bien no había podido determinarse con qué se había agredido a este hombre que ahora tendría 63 años.

Una confirmación que complica la defensa de los cuatro acusados en este caso y, especialmente, a Brahim Nasri, a quien pertenecen las huellas encontradas en la bolsa. Cuando los investigadores le detuvieron se desmoronó y espetó: «Yo no me como este marrón, no tengo nada que ver con esto. Conozco a quien lo hizo, fueron dos rumanos y la novia puta de uno de ellos, junto a un argelino amigo mío».

Una revelación que completó con la identificación del argelino, Daho Benhada (sobre el que pesa una orden de busca y captura internacional) y de uno de esos rumanos: Mihai Simion. Su prensencia en el lugar la pudieron determinar a partir de la investigación de los móviles.

Los investigadores trataron de localizar a las otras dos personas que, supuestamente, participaron en el crimen. La vinculación de Luis Bernal y Alexandra Calmiciuc fue rápida, ya que ella fue contratada por el finado, en varias ocasiones, para mantener relaciones sexuales. Alexandra Calmiciuc fue la que cerró el círculo, afirmando que el crimen de La Magdalena también estuvo implicado Vasile Carp que, según ella, le obligaba a ejercer la prostitución.

Los cuatro sospechosos se encuentran en estos momentos en libertad provisional, a pesar de estar acusados por un delito de asesinato, tal y como decretó la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza.