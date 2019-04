Arrimadas no descarta los trasvases entre cuencas hidrológicas

La candidata de Ciudadanos al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, no descarta que el futuro Plan Nacional del Agua pueda incluir trasvases de agua para que todas las zonas de España tengan garantizado el riego, los caudales mínimos medioambientales y el agua de consumo necesaria, sin especificar si afectaría al del Ebro.

Así quedó claro ayer durante su visita a Huesca, en la que aseguró que «la decisión sobre los trasvases será tomada en ese plan nacional, y desde luego hay que garantizar que todas las zonas de España tengan garantizado el riego», además de caudales mínimos medioambientales y «el agua de consumo», según sostuvo Arrimadas y recogió Efe.

La candidata de la formación naranja defendió que su partido es el único que «mantiene la coherencia» y «jamás» ha enfocado el tema del agua como una «lucha territorial», como a su juicio hacen el PP y el PSOE, que en Cataluña «votan cosas diferentes de lo que votan en Aragón», con el «ridículo añadido» que supone.

El plan nacional, apostilló, debe de entenderse como una «medida de país» que considere el agua como algo «básico» para la población, pero también para la agricultura y los caudales ambientales.

En otro orden de cosas, Arrimadas afirmó que el PP y el PSOE «han gobernado muchas décadas y han hablado mucho pero con palabras vacías», con un modelo basado en «generar estructuras políticas». A este contrapuso el de Ciudadanos, la «única garantía» de que haya «cada vez más servicios y menos chiringuitos» y de que «no habrá España de primera y España de segunda».

A su juicio, Pedro Sánchez no tiene «ningún escrúpulo» para quedarse en La Moncloa, y vaticinó que «va a hacer lo que sea: venderle media España a los independentistas o regalar los millones que no tiene». «Por eso ese señor es un peligro público, no solo porque está podemizado en lo económico, sino porque está arrodillado ante el separatismo en lo territorial».