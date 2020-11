Artieda casi triplicó el precio pagado por hectárea tras recurrir a los tribunales

Una disparidad de precios, de hasta 16.000 euros arriba o abajo por hectárea, se registra a la hora de establecer el precio de las tierras expropiadas para obras públicas de interés general, como el recrecimiento de Yesa o la autovía A-21, en la comarca de Jaca.

En esa zona del norte de Aragón, a mediados de la pasada década, la Administración pagó en unas localidades a razón de 9.000 euros la hectárea de secano, en un primer justiprecio no contestado, mientras que en otras, distantes muy pocos kilómetros, por un terreno rústico de la misma extensión y similar rendimiento las arcas públicas llegaron a abonar más de 25.000 euros. Claro que esa suma se alcanzaba cuando la Administración perdía un pleito en la jurisdicción contencioso-administrativa frente a los agricultores afectados.

Esta es la situación en que se encuentran poblaciones como Puente la Reina y Artieda, ambas en la Canal de Berdún, la primera en el polo de los terrenos peor valorados y la segunda, en el de los que recibieron mayor compensación económica.

En un puesto intermedio se halla Sigüés, donde el precio por hectárea de secano percibido por determinados propietarios, los que recurrieron una tasación inicial próxima a los 6.000 euros, se situó finalmente en 15.200.

Procedimientos de lesividad

Sin embargo, el Estado está cambiando de política, como lo demuestra el hecho de que, desde hace dos años, ha iniciado procedimientos de lesividad contra casi un centenar de propietarios de Sigüés, Artieda y del pequeño municipio de Mianos, argumentando que, por un supuesto error de cálculo del Jurado Provincial de Expropiación de Zaragoza, recibieron 18.500 euros de más por hectárea de secano y 14.700 por encima del precio habitual en el regadío.

«Que unos agricultores hayamos cobrado 9.000 euros por hectárea y otros de la misma zona 25.000, no me parece justo», subraya un propietario de la Canal de Berdún, que se extiende entre Sabiñánigo y Pamplona. «Es difícil entender que las administraciones no apliquen el mismo baremo de precios de expropiación en tierras equivalentes», añade el mismo agricultor. «Discriminan a unas zonas y favorecen a otras, hasta el punto que, para hacer la A-21, se han pagado precios distintos en la Cuenca de Pamplona, en el entorno de Yesa, en la comarca de Jaca y en la de Sabiñánigo», asegura.

El abogado Jesús Mayoral, que representa a agricultores de Artieda a los que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) reclama el dinero supuestamente pagado de más, señala que el Estado realiza «tasaciones ad hoc, sin un criterio fijo». «Para fijar el precio, tiene en cuenta en primer término factores como la renta real o potencial y la productividad o rendimiento, al tiempo que mide los ingresos y los gastos de cada finca», continúa. «El valor de la tasa de capitalización en un momento dado explica en gran medida por qué se dan esas variaciones en la tasación», subraya.

A tenor de esos datos, los importes pagados en Artieda fueron acordes al valor real de las fincas, afirma, al tiempo que recalca que normalmente quienes no recurren el justiprecio inicial suelen percibir menos dinero.

Pérdidas por un tiempo indefinido

«Cuando se expropia un campo de cebada, el propietario pierde todo lo que ese terreno hubiera producido en un tiempo indefinido, generación tras generación, y eso tiene que reflejarse en la cantidad que se establece como compensación», arguye Mayoral.

«La tierra vale lo que pagan por ella», indican en la oficina del sindicato agrario UAGA de las comarcas de Jaca y el Alto Gállego. «De hecho, los jóvenes que se incorporan ahora a la agricultura la pagan cara porque no hay apenas mercado», agregan.

En UAGA hacen hincapié en que los propietarios expropiados no solo pierden posesiones, sino que muchas veces "las obras públicas les parten los campos por la mitad y les obligan a dar grandes rodeos para moverse por lo que antes era una finca de una sola pieza". Otro efecto, ligado al anterior, es el incremento del gasto de combustible de la maquinaria agrícola.

Por no hablar del significado sentimental, imposible de cuantificar, de unas fincas que venían pasando de mano en mano dentro de la misma familia.

Regatear el precio de los campos

"Cuanto más pequeña es la propiedad expropiada, mayor es el perjuicio que se causa al agricultor", sostienen en el sindicato agrario, que denuncia que se regatee el precio de los campos "cuando, por otro lado, se van millones y millones de dinero del Estado en obras faraónicas".

Al margen de las expropiaciones, el coste de la hectárea está influido por su ubicación, la pluviometría y el rendimiento y la demanda de tierra. De ahí que el precio sufra oscilaciones importantes tanto en el tiempo como en función de la ubicación geográfica. Así, en el 2018, el coste medio era de 6.190 euros en Aragón.

Pero hay otros parámetros y a la hora de determinar impuestos como los de sucesiones y transmisiones, Hacienda establece un valor de 5.000 euros, que no coincide con el catastral, que es inferior.