Asensio quiere llevar «la cultura del pacto de CHA» al Congreso

El cabeza de lista al Congreso por Zaragoza de la coalición Más País -Chunta Aragonesista-Equo, Carmelo Asensio, afirmó ayer que «el interés por conformar mayorías de progreso, llevar la voz de Aragón a Madrid y entender que muchos de los problemas de la ciudadanía de Aragón también lo son de la ciudadanía en general», son algunas de las líneas maestras de su candidatura.

Asensio participó en el acto de presentación de las candidaturas de Más País a nivel nacional, celebrado en el Réplika Teatro de Madrid, con los líderes de Compromís y Equo, entre otras formaciones.

El aragonés recordó que «Chunta Aragonesista jamás ha permitido gobiernos de derechas, ni por acción ni por omisión», y puso como ejemplo también «la capacidad política de Aragón para conformar mayorías, para dialogar y para trabajar para el bien común».

«Nos presentamos para seguir construyendo mayorías de progreso», destacó Asensio, quien afirmó que «en el ADN de CHA llevamos la cultura de pacto político y venimos en esta coalición porque compartimos agenda».

También añadió que «impulsamos con ilusión un proyecto transformador para construir una sociedad nueva basada en el feminismo, el ecologismo, con políticas de progreso y sostenibles».

Por su parte, el candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, presentó en el acto a sus 17 cabezas de lista para las elecciones del 10 de noviembre, «hombres y mujeres valientes», dijo, que le acompañan en su objetivo de avanzar.

«Tenemos que garantizar que estas cuatro semanas no se pierden, no son cuatro semanas para tirarnos los trastos unos a otros, son cuatro semanas para sacar al país del atasco y del bloqueo», reiteró el líder de Más País. «España no se desbloquea si unos cuantos se pelean entre ellos y la mayoría de la gente lo mira desde la tele aburrida», afirmó Errejón, que situó el programa de su formación en el compromiso con una España feminista, verde, y que busque el entendimiento entre los distintos pueblos del país.

Joan Baldoví, de Compromís, antes coaligado con Podemos, destacó el carácter de «cooperativa» de este proyecto y confió en que puedan conformar un grupo parlamentario propio.