Herida grave una anciana al ser atropellada por un autobús en plaza Aragón

Las personas mayores y no tan mayores, tienen costumbres que hoy en día son incompatibles con el tráfico ya que, no pueden aligerar el paso como hacían antes. Esperemos que no revista gravedad y se recupere pronto. ¿Habrá un aluvión de comentarios como si hubiera estado implicado un tranvía en lugar de un autobús?