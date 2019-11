La Audiencia Nacional exonera al Estado de los retrasos en La Loteta

La Audiencia Nacional ha eximido a la Administración de cualquier reponsabilidad en los retrasos en la puesta en explotación del embalse de La Loteta, en una sentencia en la que deniega al Ayuntamiento de Magallón el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por los terrenos expropiados para la construcción del pantano. El tribunal considera que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente hizo lo que pudo por paliar las dificultades que se preveían en su construcción, pero que la demora «no obedece, en suma, a causas imputables a la Administración». El alcalde de la localidad zaragozana, Víctor Chueca, confirmó a este diario que han recurrido al Supremo porque ven el fallo «injusto».

El consistorio interpuso la demanda ante la Audiencia Nacional en el 2016, después de que el ministerio se negase a resarcir al consistorio por no poder cobrar el IBI por los terrenos del embalse. Según recordaba el ayuntamiento en la demanda, para la construcción del embalse, en 1999, se expropiaron terrenos en varios municipios –Gallur, Boquiñeni, Luceni, Pedrola y Magallón–, que en su caso fueron 750 hectáreas.

EXPECTATIVAS / Desde ese momento el consistorio percibía IBI por unos terrenos que, una vez expropiados, perdieron su valor catastral. Pero la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) les indicó que, desde la puesta en explotación del embalse, percibirían un importe «muy superior» en este concepto al reclasificarse los terrenos como Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE).

Las obras de construcción terminaron oficialmente el 30 de junio del 2009, más de un año después de los previsto, y comenzó la fase de carga, en la que sigue, tras diversos avatares derivados de «problemas técnicos ya advertidos con carácter previo». Para demostrarlo, el consistorio aportó informes o un artículo de opinión en EL PERIÓDICO en los que se demostraba que las carencias del terreno eran conocidas.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha dado la razón a los argumentos de la Abogacía del Estado, que en representación del ministerio argumentó que se tomaron las precauciones necesarias, hasta el punto en que se pudieron preveer.

Según repasan los magistrados, por el informe del perito que actualmente es responsable de las obras en la CHE, en el 2009, durante la fase de puesta en carga, se detectaron filtraciones y deslizamientos en el estribo izquierdo de la presa, por la inestabilidad del terreno.

Unos inconvenientes «ya aventurados en el proyecto», por los que precisamente se construyó una pantalla protectora bajo la presa, que según el técnico «funcionó muy bien». Pero la extensión del problema era «más grave» de lo que se pensaba, con las pruebas realizadas, y afectaba también al terreno donde se asentaba parte de la presa.

Así pues, se procedió al vaciado del embalse y a ejecutar unas obras de corrección, que además se retrasaron por el cierre del parque de maquinaria al que se habían adjudicado. En el 2014, al comprobar que los trabajos no eran tan efectivos como se había previsto, se realizó otro proyecto de obras, hasta el 2016. Y desde el año siguiente vuelve a estar en fase de puesta en carga.

PROBLEMAS DIVERSOS / Así pues, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional entiende que un proyecto «puede verse demorado por problemas» que «no pueden preveerse ni evitarse en su totalidad».

Para que pueda reclamarse la responsabilidad patrimonial que pide el Ayuntamiento de Magallón, recuerdan, no basta con que los terrenos sean del Estado, sino que debe haber una actuación de este que propicie el daño, lo que a su juicio no sucede. Además, la declaración de BICE por la que el consistorio pide cobrar el IBI (301.726 euros y otros 43.103 al año) está vinculada a la explotación de la presa, que no ha comenzado. Y puede que no lo haga nunca, por lo que habría que revertir los terrenos.

UN SINFÍN DE AVATARES / El embalse de La Loteta es, para sus críticos, una obra desastrosa desde su concepción que no podía haber terminado más que como lo ha hecho, con poca más utilidad que la práctica del windsurf en medio de un secarral. El embalse estaba concebido para garantizar y mejorar el abastecimiento de agua de boca para Zaragoza capital, con una mezcla de aportaciones del Canal Imperial y del río Aragón, que regularía.

Pero además de otros problemas, como el ineficaz llenado por bombeo parcial, organizaciones como la Fundación Nueva Cultura del Agua advirtieron que el almacenamiento de agua en suelos en un vaso de yeso haría que este y otras sales se disolvieran y empeorasen la calidad del agua. Los promotores consideraron que se resolvía con la pantalla protectora instalada, pero en efecto, se salinizó. Estos problemas de disolución y deslizamientos, como en el caso de Yesa, obligaron a iniciar unas nuevas obras para asegurar el proyecto. Y hasta hoy, casi 90 millones de euros y 20 años después, sigue sin servir para lo que fue proyectado, salvo para aportar caudal al Ebro si hay sequía.