La Audiencia de Zaragoza absuelve a un acusado de agresión sexual por estar la víctima inconsciente

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto de un delito de agresión sexual a un hombre, después de que el tribunal haya considerado que no puede acreditarse que hubiera acceso carnal y que no pudo haber ni violencia ni intimidación como exige la legislación porque la víctima estaba inconsciente tras el consumo de alcohol y drogas en una fiesta en un piso del zaragozano barrio de San Pablo. Ocurrió el 13 de abril del 2017. No obstante, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia ha tenido en cuenta que la Policía Nacional halló semen del encausado en la ropa de la víctima, por lo que considera que Noureddine Bounouala es autor de un delito de abusos sexuales y le condena a un año y diez meses de prisión. Durante el juicio aseguró que todo fue sexo consentido.

Su compañero de banquillo, el otro hombre que participó en la fiesta, Slimane Berralem, sí ha sido condenado por agresión sexual, tal y como acusaba el abogado de la víctima, Alfonso Force. Este argelino (que se encuentra en situación irregular en España y que pesa sobre él una prohibición de entrada en el país) ha sido condenado a 7 años de prisión y otros 8 años de prohibición de comunicación y de acercarse a menos de 200 metros a la víctima.

Inicialmente afrontaba 15 años de cárcel, si bien el tribunal provincial aplica la atenuante de embriaguez y le rebaja la pena. La diferencia con el otro encausado es que en este caso la víctima sí le identificó como autor.

Se despertó sobresaltada al notar un peso encima viendo que se trataba del Slimane y ofreció resistencia al percatarse de que la intención de éste era agredirla sexualmente siendo finalmente anulada dicha resistencia mediante el ejercicio de la fuerza por parte del agresor que consiguió su propósito.

Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) corroboraron que la víctima presentaba lesiones propias de esa resistencia. La sentencia no es firme, por lo que el abogado de la defensa, Carlos Giménez Villanueva, puede recurrirla