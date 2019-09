La auditoría revela más de 100 millones pendientes de pago en 2019 en Zaragoza

Las principales cifras de la auditoría encargada por el Gobierno PP-Cs a la Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza arroja más de 100 millones pendientes de pago en 2019 que la consejera de Hacienda, María Navarro, ya ha advertido de que van a hipotecar el presupuesto de 2020 "sí o sí".

Una situación presupuestaria "diabólica" que va a provocar que 2020 no vaya a ser "un año fácil", ha apuntado Navarro en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada de la vicelalcaldesa, Sara Fernández, quien ha afirmado que los datos de la auditoría corroboran que no exageraban cuando alertaban de la delicada situación de las arcas municipales, aunque no esperaban la cuantía final.

El documento elaborado por la Intervención General cifra en 863 millones de euros el total de la deuda municipal, lo que confirma a la capital aragonesa como la más endeudada por habitante entre las grandes ciudades de España -1.200 euros por zaragozano-.

En cuanto a los más de 100 millones pendientes de pago, 39,6 corresponden a sentencias condenatorias firmes, 35,1 a revisiones de precios de las grandes contratas, 24,3 a infradotaciones presupuestarias, 2,3 a expropiaciones en trámite y 1,3 a convenios urbanísticos.

Ante esta situación, la responsable de las finanzas municipales ya ha advertido de que es imposible sacar esa cantidad antes de final de año, por lo que el presupuesto de 2020 nace ya "hipotecado sí o sí".

Además, ha avisado de que dicha cantidad se verá presumiblemente incrementada en 14,6 millones de euros por las revisiones de precios del contrato de limpieza de 2017 y 2018, que no contempla la auditoría.

No obstante, pese a este panorama, Navarro ha subrayado que el nuevo Gobierno de la ciudad va a poner en orden "cuanto antes" las cuentas y ha pedido tranquilidad.

"Vamos a arreglar la situación, que estén tranquilos", ha remarcado.

De los cerca de 40 millones de euros en sentencias condenatorias, 37 se sufragarán gracias a la adhesión al Fondo de Impulso Local (FIE), aprobada la semana pasada en Gobierno.

Por otro lado, ha anunciado que abonarán parte de los 24,3 millones de euros en infradotaciones a través de modificaciones de crédito todavía sin consignación y, el resto, con cargo al presupuesto de 2020, que será, ha dicho, "real, posible, transparente y del cambio".

En cuanto a las revisiones de precios, el equipo de gobierno aboga por negociar con las grandes contratas y elaborar un plan de pagos.

Del mismo modo, Navarro ha indicado que trabaja en una refinanciación de la deuda para liquidar los préstamos con mayor interés y menor coste de cancelación.

Sara Fernández, por su parte, ha explicado que el Gobierno PP-Cs ya se puso en marcha desde el primer momento sin esperar al resultado de la auditoría, tomando medidas como la petición de dinero al FIE o amortizar más deuda de la prevista para evitar sobrepasar el límite legal del 110 por ciento.

Ello lastraría "más si cabe" la situación económica del Ayuntamiento ya que le obligaría a aprobar un plan de ajuste, algo que de momento van a evitar.

Entre las áreas, una de las más afectadas por las infradotaciones es la que ella gestiona, Cultura y Proyección Exterior, en la que, por ejemplo, la sociedad municipal Zaragoza Cultural necesitará 1,5 millones de euros para no entrar en quiebra.