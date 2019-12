El auge del porcino enmascara un año agrícola «horrible» en Aragón

La riqueza que genera el campo aragonés lleva varios años subiendo de forma consecutiva y este 2019 no ha sido una excepción. En concreto, la producción final agraria (los ingresos) ha alcanzado este año los 4.000 millones de euros, frente a los 3.908 del 2018. Sin embargo, este incremento del 2,40% no refleja la realidad del sector agrícola y ganadero, muy golpeado por los bajos precios, la subida de los costes de producción y este año también por la sequía. De hecho, el aumento de la producción agraria se debe en exclusiva al auge y la prosperidad del porcino, que lleva años tirando del sector primario en la comunidad.

Así, si no llega a ser por su efecto, la riqueza que genera el campo aragonés hubiera bajado un 8,55% respecto al 2018. «El dato final es ficticio porque solo funciona el porcino; en casi todos los otros sectores la situación es horrible», ha lamentado este viernes el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, durante la presentación del balance agrario.

Actualmente, la producción final en Aragón depende en un 33% de la actividad agrícola, mientras que el 67% es aportado por la ganadería. Dentro de este mix, el porcino tiene un peso del 44%, por lo que cualquier movimiento a la baja o al alza distorsiona mucho las cuentas.

Así, la renta del sector ganadero este año ha subido un 8,3%, mientras que la del sector agrícola ha caído un 7,9%.

Este descenso ha estado marcado por una cosecha menor debido a la sequía y por una crisis de precios en casi todos los sectores salvo en la alfalfa y el almendro. En concreto, un invierno seco y cálido, las heladas tardías y la falta de lluvias, que no llegaron hasta abril, explican que la cosecha de cereal de invierno se haya reducido en un 18,30%, situándose en 2,1 millones de toneladas.

Cosecha irregular

Además, y tal y como ha indicado Alcubierre, la cosecha ha sido muy irregular por zonas. En Bajo Cinca, Somontano, La Litera, Cinca Medio o el Monegros oscense ha estado en torno a la media de los últimos años, mientras que en el valle del Ebro, Belchite, Bajo Aragón y Teruel ha sido una cosecha para olvidar. Por su parte, el trigo duro ha aguantado mejor la sequía y ha gozado de unos buenos precios, mientras que el maíz se ha visto golpeado por plagas.

Sin duda, el sector peor parado ha sido el frutícola como ha denunciado este año UAGA en varias protestas. Los bajos precios siguen sin cubrir los costes de producción y muchas explotaciones están al borde de la ruina. Sin embargo, UAGA no se muestra partidaria del arranque y exige que se actúe en la cadena alimentaria para frenar los «abusos» de la gran distribución.

Mejores cifras ha arrojado la ganadería. La producción de carne de vacuno ha subido un 6%, aunque la avícola ha caído un 6,5%. La del porcino –con 7,6 millones de cabezas– alcanzará los 681.000 toneladas, un 7,5% más.

Todo el sector primario ha vuelto a batir su récord de contratos con 15.000 al mes de media.

El ovino pierde 25.000 cabezas

UAGA ha vuelto a alertar de la dura crisis que vive el ovino en la comunidad. Aragón cuenta con 1.701.793 cabezas, frente a las 1.726.542 que había en el 2009. A la caída del consumo se ha sumado la competencia de otros sectores más rentables y cómodos como el porcino. Con todo, UAGA defiende con fuerza este último sector porque fija población.

Movilizaciones

Aragón va a jugar un papel protagonista en las movilizaciones que COAG y Asaja prevén convocar en el 2020 ante la «inacción política» frente a la crisis del sector primario. De hecho, el líder de UAGA (integrada en COAG) ha indicado que la comunidad ya albergará protestas «a principios de año» e incluso no ha cerrado la puerta a un paro general. «Puede tener tintes de realidad muy altos, aunque primero tenemos que ver qué opinan el resto de organizaciones», ha dicho Alcubierre, que ha apostado por la «unidad de acción». Según anunció COAG, las movilizaciones no se producirán hasta que haya Gobierno. «El hartazgo es manifiesto porque el Ejecutivo no actúa en la cadena alimentaria para frenar los abusos de la distribución y encima vemos que la agricultura familiar no se pone en el centro en la negociación de la PAC», ha resumido Alcubierre.