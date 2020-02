El automóvil aragonés se mueve para no ser pagano de la electrificación

La industria auxiliar del automóvil de Aragón no quiere quedarse atrás en la electrificación de la movilidad. No hay duda de que el sector camina cada vez de formar más acelerada hacia la descarbonización, pero el dominio de la tecnología de batería --pulmón principal de los coches eléctricos--, es de los productores asiáticos, lo que supone una amenaza para el sector a nivel europeo, nacional y autonómico. Para no perder comba en esa transformación, Zaragoza acogerá el martes y el miércoles un congreso que dará a conocer a los proveedores locales hacia dónde va el mercado del vehículo verdes y ver los componentes que llevan los modelos más recientes.

El foro, denominado Hybrid & Electric Vehicles Days, está organizado conjuntamente por el Clúster de Automoción de Aragón (Caar) y la empresa francesa A2MAC1, líder global en análisis comparativos de vehículos (benchmarking), que por primera vez realiza una evento de estas características en España. El Palacio de Congresos será el marco principal de las jornadas, donde se darán cita casi 200 especialistas en la materia y directivos de la industria auxiliar del motor; el 40% de ellos de fuera de Aragón.

COCHES DESPIEZADOS

«Las pymes del sector quieren saber cuáles son los componentes que van a tener que fabricar para no perder cuota de producción», ha asegurado este lunes el presidente del CAAR, Benito Tesier; durante la presentación del congreso acompañado por el director de cuentas para el sur de Europa de A2MAC1, Han Minh LY; el director general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán y el coordinador de Mobility City, Jaime Armengol.

El foro tendrá un enfoque práctico y permitirá tocar y visualizar el cambio disruptivo que suponen los vehículos electrificados. Uno de los alicientes será precisamente que se mostrarán cuatro coches desmontados en piezas y el pack de batería del todoterreno Audi e-Tron 55, lo que permitirá interactuar y analizar las tripas de estos modelos con el soporte de expertos en la materia.

«Nuestro objetivo es que la electrificación no produzca una pérdida de competitividad, capacidad productiva, empleo e innovación en nuestra industria», ha recalcado Tesier, por lo que ha abogado por una «transición ordenada» y «neutralidad tecnológica», ya que, a su juicio, el futuro no pasa por una única vía sino por una «amalgama» de motorizaciones.

ESCASAS VENTAS DE LOS ELÉCTRICOS

En el 2020 se va a fabricar en España al menos seis modelos eléctricos, entre ellos el e-Corsa en la planta de PSA en Figueruealas. «Vamos a necesitar que esos vehículos terminen siendo adquiridos, sino habrá un problema de embudo», advirtió el presidente del CAAR ante las escasas ventas que han tenido hasta estos modelos. Los principales handicap para que esta sea una «tecnología masiva» son, según Tesier, el coste y la autonomía, lo que va a exigir «trabajar de manera intensa dentro en la industria de la automoción para combatir ambas limitaciones».

Además de avanzar en el despliegue de infraestructuras de recarga para hacer más «atractiva» y «práctico» la compra de eléctricos, el presidente de CAAR ha reclamado al nuevo Gobierno un plan de incentivos para rejuvenecer el parque automóvilístico español para avanzar de manera más rápida en la descabonización. En este seitndo, afirmó que reduciendo cuatro años la edad media de la flota --ahora situada entre 12 y 13 años--, descendería un 38% las emisiones de CO2. «Sabemos que esos vehículos contaminan mucho más que los actuales motores diésel de tecnología Euro 6», ha apuntado.

Sobre los efectos en la industria auxiliar del Corsa eléctrico, ha confiado en que en el futuro aumente el porcentaje de piezas que se hacen en Aragón, ya que ahora es pequeño debido en parte al acerado ciclo de lanzamiento que ha tienedo este modelo. A pesar de ello, ha subrayado que los proveedores pasan tienen grandes expectativas este año ante la previsión de que Figueruelas bate récord de producción.