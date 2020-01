El AVE low cost tendrá cuatro paradas al día en Zaragoza, dos por sentido

El nuevo Avlo, el tren AVE de bajo coste que Renfe pondrá en circulación a partir del 6 de abril en el corredor Madrid-Barcelona, sí parará en Zaragoza. Así lo confirmó ayer el presidente de la operadora ferroviaria, Isaías Táboas, en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO, en la que detalló cuál será la oferta comercial con la que se estrenará este nuevo servicio de alta velocidad en España. Finalmente, empezará con seis circulaciones diarias, tres por sentido, y solo dos de ellas pasarán de largo de la intermodal de Delicias. La capital aragonesa se convertirá en la única ciudad intermedia en la que sí se detendrá para dejar y coger pasajeros. No así en Calatayud que, como Guadalajara, Lérida y Tarragona, verán pasar de largo este pato –así se le conoce a este tren de la serie 112– low cost. Además, un mes después de su puesta en servicio, el próximo 4 de mayo, se implantará una cuarta circulación por sentido, pero en este caso, no tendrá parada en Zaragoza.

Según explicó Táboas en la entrevista, los trenes Avlo empezarán a circular el 6 de abril a las 9.15 horas desde la estación Puerta de Atocha y a las 10.33 hará su entrada en Delicias, en este caso en dirección a Barcelona, adonde llegará a las 12.00 horas. El siguiente será en sentido contrario, un tren que partirá a las 9.25 de la estación de Sants llegará a Zaragoza a las 10.53. Es decir, una hora y 18 minutos tardará el primer trayecto y una hora y 28 el segundo, más rápido que el AVE actual.

EL TREN DIRECTO MADRID-BARCELONA, 15 MINUTOS MENOS

Los dos siguientes convoyes que sí se detendrán en Delicias saldrán a las 20.00 horas de Sants, llegando a las 21.28 y finalizando el trayecto en Madrid a las 22.45, y en sentido contrario, otro partirá de Atocha a las 20.35 horas, parará en la capital aragonesa a las 21.53 y acabará en Barcelona a las 23.20.

Otros dos, los que salen a las 16.00 horas de la capital de España y a las 16.25 de la Ciudad Condal, pasarán de largo. Y ya en mayo, la cuarta circulación por sentido está previsto que salga a 12.40 horas de Sants (llegando a Madrid a las 15.15) y a las 12.50 de Atocha (finalizando el recorrido en la Ciudad Condal a las 15.20). Y la razón de que no se detengan todos los convoyes es ganar, en al menos una de las circulaciones por sentido, esos 15 minutos de diferencia entre el inicio y final de línea sin pasar por Delicias, lo que lo hará más competitivo con el puente aéreo.

Con esta oferta saldrá al mercado el nuevo Avlo, contando con Zaragoza y con la mirada puesta en la venta de billetes, ya que la demanda futura puede significar un mejor servicio. De momento deben ponerse a la venta y por fin tiene fecha: el próximo lunes, día 27, según aseguró Táboas, que también admitió que puede molestar dejar de lado a la otra estación aragonesa, Calatayud, que deberá esperar como el resto de estaciones intermedias.

Isaías Táboas, presidente de Renfe / David Castro

"LANZAMOS UN PRODUCTO NUEVO QUE VAMOS A PROBAR"

«En este primer lanzamiento no hemos incluido más paradas por varias razones. En primer lugar, porque necesitamos sacar más rendimiento a los trenes, con tiempos de recorrido cortos para que puedan ir y volver más veces. En segundo lugar, porque tienen que ir llenos. El asiento debe ir siempre ocupado. Si alguien puede comprar un Lérida-Tarragona, por ejemplo, no tengo ninguna seguridad de que alguien me quiera comprar el Barcelona-Tarragona y después alguien me quiera comprar el Madrid-Lérida», argumentó Táboas. Aunque no descarta que pueda haber más paradas más adelante.

«Lanzamos un producto nuevo que vamos a probar. Cuando sepamos con más precisión cómo se comportan los nuevos clientes, quizás nos lo replanteemos», añadió, consciente de que a «algunas poblaciones esto pueda costar de entender».

Si los trenes no se llenan «no es que vayamos a ganar menos dinero», sino que «lo perderíamos», algo que «no no podemos permitir como gestores públicos de un producto que, además, estará en competencia con otros operadores». La rentabilidad calculada es de alrededor del 3%, realmente muy ajustada y cualquier desviación puede derivar en pérdidas.

Mientras, no habrá sorpresas en la política tarifaria. El día 27 empezarán a vender billetes «a lo largo de la mañana» y quienes los adquieran antes tendrán más posibilidades de hacerse con los más baratos, aunque la oferta inicial «va a ser muy amplia», explicó Táboas. «Habrá una promoción de lanzamiento y, por tanto, en los primeros días será más fácil encontrar las tarifas más económicas», señaló. De momento solo podrán comprarse en una web específica (avlorenfe.com) y más adelante también en taquillas, donde se cobrará un coste de gestión. Podrán adquirirse para viajar hasta el 31 de agosto.

Los precios oscilarán entre 10 y 60 euros, con tarifa reducida de 5 para menores de 14 años. Y como buen low cost, los servicios adicionales tendrá que pagarse aparte, ya sea una maleta más, el wifi o el enchufe para el móvil.