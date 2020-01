De los aviones a la nube

El centro de datos de Amazon Web Services (AWS) en Villanueva de Gállego es el que más complejidad técnica y burocrática entraña de los tres que la multinacional estadounidense implantará en Aragón. Esto se debe a que los terrenos elegidos no están siquiera urbanizados, algo que no ocurre con los del Burgo de Ebro y Huesca. En este caso, el emplazamiento forma parte del Parque Industrial Aeronáutico de este municipio zaragozano, una fallida iniciativa proyectada en el 2004 por el Gobierno de Marcelino Iglesias que no llegó a ejecutarse. El aterrizaje de este singular complejo de computación en la nube dará una segunda oportunidad a estos terrenos rústicos.

El Ejecutivo aragonés quiere aprovechar así la llegada de este líder tecnológico mundial para impulsar este complejo empresarial, del que es propietario a través de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA). Esto incluirá una reordenación y recalificación de los suelos para que el uso dominante sea de la industria innovadora. La operación conllevará asimismo la ejecución de la inacabada urbanización y reparcelación del polígono, que cuenta con una superficie de 761.245,85 metros cuadrados, 301.525,76 de libre ocupación.

AWS, a través de Amazon Data Services Spain SL, quiere adquirir a SVA una finca rústica y parte de otra por un importe que no ha trascendido, para formar una parcela de unos 117.699 metros cuadrados,

Todos estos cambios se tramitarán a través de un Plan de Interés General de Aragón (PIGA), una formula que permite acortar los plazos y se ha optado por suspender el plan parcial de ordenación del polígono aprobado en el 2007 por el ayuntamiento, por ser una vía más lenta. Amazon tiene prisa. Es más, ya son visibles en el lugar las marcas pintadas para instalar la red de fibra que conectará con el futuro centro, cuyos trabajos se prevé iniciar en las próximas semanas.

El emplazamiento requerirá además obras de infraestructura más amplias para el abastecimiento de agua y el drenaje de los terrenos, así como un mejor acceso por carretera, ya que en la actualidad no está urbanizado. Estas obras también se incluyen en la propuesta del PIGA.

El frustrado parque aeronáutico se encuentra ubicado junto a un aeródromo deportivo, al que se llega por la carretera en dirección a Castellón de Valdejasa y a escasos 13 kilómetros de Zaragoza. La estampa actual es de campos yermos atravesados por algún camino mal asfaltado. En medio de la llanura se levanta una gran nave construida en su día para el fabricante de avionetas CAG, un proyecto empresarial que acabó en fiasco y causó un importante quebranto económico a la DGA. La italiana Tecnam le tomó el testigo, pero la inversión acabó igual. Las instalaciones las ocupa Magline, una pequeña empresa de fabricación de drones que emplea a siete trabajadores.