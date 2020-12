Las ayudas a las empresas en los presupuestos estarán condicionadas a garantizar el empleo

El presupuesto para el próximo año encara la recta final en su tramitación. Está previsto que el miércoles se debata la nueva ley de cuentas en su totalidad después de que la comisión de Hacienda de este lunes haya tramitado las últimas enmiendas. El PP ya ha dicho que rechaza este presupuesto por el "rodillo" que en su opinión ha aplicado el cuatripartito a sus prioridades. Por otro lado, desde IU celebraron que gracias a sus aportes todas las ayudas a las empresas estarán condicionadas a que se garantice el mantenimiento del empleo. Además, esperan firmar en las próximas fechas con el propio Ejecutivo un complemento de 50 puntos a sus compromisos de investidura para controlar la ejecución real de este proyecto.

El diputado de IU Álvaro Sanz ha señalado que están "moderadamente satisfechos" con lo logrado durante la tramitación urgente de estas semanas. De las 110 presentadas por la federación de izquierdas se han introducido 54 por más de cuatro millones de euros. Destacan que gracias a ella en la nueva planificación económica de la comunidad se podrá profundizar en los aspectos sociales más necesarios en una época marcada por el covid. En concreto habrá cambios en el acceso a la vivienda o en el fortalecimiento de los servicio sociales, evitando "la tendencia a la concertación" que suele mostrar el departamento.

También cree muy importante los avances en la forma de entregar el dinero público a las empresas. A partir de ahora, según ha indicado, el presupuesto obligará a que las ayudas a empresas estén ligadas al mantenimiento del empleo. "Es una buena noticia y sirve para evitar que esta crisis se salde salvando al tejido empresarial sin salvar a los trabajadores", ha dicho.

Por parte del PP se ha mostrado una gran dureza contra el proyecto de presupuestos, que consideran muy lejano al marco común que supone la estrategia de recuperación. La portavoz de Hacienda, Carmen Susín, ha señalado que el presidente Javier Lambán "vive de la hipocresía política". Calificativos potentes que ven justificados. "Nunca ha tenido ni interés en el diálogo ni mucho menos en el acuerdo, pese a los continuos ofrecimientos que desde el Partido Popular le hemos realizado", ha dicho.

“Despotismo e hipocresía son palabras fuertes, pero definen el estilo del Gobierno de Javier Lambán. Han aplicado un rodillo, pero no sólo con el PP, lo hacen con todos aquellos que no comparten sus formas de gobernar”, ha lamentado Susín, quien ha dejado claro que este modelo de gestión no ayuda "ni autónomos, ni pymes, ni a los hosteleros ni al sector turístico, ni al sector de la nieve".

Por parte de Ciudadanos la tramitación se ha vivido con más espíritu constructivo .El diputado José Luis Saz ha incidido en algunas enmiendas con las que la formación liberal ha conseguido mejorar estos presupuestos, pensando en las familias, los autónomos y las pymes aragonesas. Así, se han incrementado las ayudas a la conciliación familiar y al fomento de la modernización y digitalización de pymes. También se ha logrado incrementar las medidas de apoyo a las víctimas de terrorismo y al fomento del espíritu emprendedor entre los jóvenes.

Por último, ha señalado Saz, que han logrado incluir "una partida muy importante" de 1.250.000 euros para reforzar al personal de salud mental, especialmente para el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria.