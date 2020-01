Las ayudas de urgencia crecen un 4% hasta las 36.356 concedidas

El Ayuntamiento de Zaragoza concedió el año pasado 36.356 ayudas de urgencia, un 4,17% más que en el 2018, cuando se aprobaron 34.933. Más de la mitad (58,25%) fueron de alimentación y el Casco Histórico y Delicias concentraron más de un tercio de la demanda.

Son las conclusiones que se extraen del informe anual del área de Acción Social y Familia con el que se constata la necesidad de mantener vigente este servicio, que volverá a estar dotado este año con 9,3 millones. Es la misma cuantía que en el 2019, pese a que el importe que tuvo que destinar el consistorio para hacer frente a todas las concesiones fue de 10,1 millones.

Según el documento, el año pasado se registraron 36.692 solicitudes, un 5,45% más, de las que el 92% (36.356) fueron concedidas, con un importe medio de 278,61 euros. Las familias (o expedientes) que recibieron una ayuda municipal ascendieron a 11.859, con una media de 3 cada una, aunque un 20% de ellas precisó de cuatro tipos diferentes, cifra similar al 2018.

Las de alimentación volvieron a ser las más demandadas. Suponen el 58,25% del total y el 49,04% del importe disponible. En un año se ha incrementado tanto el número de solicitudes como el de concesiones, y la cuantía media se sitúa en los 229,24 euros por familia.

Le siguen las del pago del alquiler, que representan el 14,15% de las solicitadas y el 22,84% de la partida disponible. En este caso, aunque también se ha producido un ligero aumento del 1% en el número de peticiones, se ha experimentado un descenso en las concedidas del 2%. Cada una de las ayudas está dotada con 468,78 euros, más que en el 2018.

Llama la atención que el año pasado descendió el número de solicitudes para poder hacer frente al pago de la electricidad hasta un 9,08% y con importe medio en aumento, hasta alcanzar los 167,65 euros.

También se han reducido las peticiones para el abono del comedor escolar, hasta un 13,88%, pasando de las 1.304 a las 1.123 del año pasado, de las que se han concedido 1.000, 170 menos que en el 2018. La cuantía media fue de 364 euros por cada núcleo familiar, según los datos facilitados por Acción Social.

Hacer frente al pago de la calefacción no suele ser tarea fácil. El año pasado el consistorio concedió 676 ayudas para sufragar los gastos del gas. Una cifra que está por debajo de la que se aprobó para costear asuntos relacionados con salud bucodental (750), óptica (816) o la compra de electrodomésticos (805).

DISTRITOS

Por barrios, Delicias y el Casco Histórico han concentrado el grueso de las solicitudes. Se trata de dos distritos muy poblados y con una alta tasa de inmigración, donde se han registrado un tercio de la demanda.

Los dos de Delicias aglutinan el 15,62% del total de solicitudes, seguido del de La Magdalena, con un 11,49%, San José, con un 10,69%, Oliver, con un 9,85%, y San Pablo, con un 7,87%. En los barrios rurales tan solo se produjeron un 4,72% de las peticiones totales, despuntando Casetas.

Este año, como novedad, solo las ayudas de alimentación se mantendrán en el Capítulo II, como hasta ahora. En cambio, el resto pasarán a formar parte del Capítulo IV aunque, insisten desde el Gobierno de la ciudad, no afectará en ningún caso a la tramitación, concesión y plazo de aprobación. Es más, desde Acción Social prevén poder acortar todavía más el tiempo medio de resolución, que ahora oscila entre los 18 y 20 días.

Intervención y la Cámara de Cuentas cuestionaron el procedimiento de concesión

El Gobierno PP-Cs ha decidido que todas las ayudas urgentes pasen al Capítulo IV, salvo las de alimentación, lo que no alterará su tramitación, aseguran. Según la Cámara de Cuentas, la normativa solo permite que formen parte del Capítulo II aquellos pagos «a justificar», es decir, que no estén disponibles los documentos justificativos en el momento de expedir las órdenes, como en las de alimentación. Para el resto (electricidad, gas, etc) es necesario presentar la factura e Intervención, dice, que debe fiscalizarse previamente, y no a posteriori.