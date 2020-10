Preocupación en el Ayuntamiento de Zaragoza por la celebración de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Zaragoza todavía no tiene listo el dispositivo que habilitará para impedir que, el próximo 1 de noviembre, durante el puente de Todos los Santos se generen aglomeraciones en el camposanto. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, explicó este jueves que están terminando de ultimar el borrador de la propuesta que después le trasladarán tanto a la DGA como a la Delegación del Gobierno.

«Preocupa el día de Todos los Santos porque conlleva movilidad y agrupaciones de gente», aseguró el concejal, que recordó que para esas fechas pasan por el cementerio zaragozano más de 300.000 personas. «Este año honrar a nuestros difuntos tiene todo el sentido del mundo, pero concentrar todas las visitas en un día o en un fin de semana es lo que no tiene ningún sentido», zanjó Serrano.

Por el momento, en el cementerio los operarios siguen trabajando sin ninguna orden especial. Ya han comenzado a limpiar las lápidas y a retirar los centros y flores que ya no están en buen estado, como hacen semanalmente pero ahora de forma más exhaustiva, como siempre que se acerca el 1 de noviembre. También han aplanado y limpiado la campa anexa al aparcamiento y que sirve para ampliar el número de plazas de aparcamiento disponibles y ya han adecentado la zona de la fosa común, que es la que suele recibir la visita oficial del alcalde.

Ayer, por el momento, no había mucho tránsito en el camposanto de Torrero, aunque sí que se vio gente que, hasta ahora, no había visitado los nichos de sus familiares. «Durante la pandemia no hemos venido y el 1 de noviembre no vendremos. Hoy (por ayer) hemos limpiado la lápida y así ya está bien», decía una mujer, llamada Gema