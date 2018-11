El Ayuntamiento prohibirá la circulación de patinetes por las aceras

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿ pero hace falta llegar a esto ? ¿Por qué no hace consulta pública de cosas como la chapuza que está haciendo en Don Jaime ? Se cae de su peso que los patinetes ni patines ni bicicletas puedan circular por las aceras.Que hagan una normativa ya y se dejen de chorradas de consultas.Para lo que quieren no cuentan con los zaragozanos para nada.Y le recuerdo al señor alcalde que siguen circulando bicis por las aceras sean del ancho que sean. ¿ Cuando van a comenzar a multarles de verdad ? ¿ cuando haya una desgracia como pasa siempre ? ¿ Aún no es bastante con los atropellos que han ocurrido ?