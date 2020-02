El ayuntamiento se quedará 800 pases diarios para el Vive Latino

El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la sociedad VL Esp Festival para la realización del Festival ‘Vive Latino Zaragoza 2020’ contiene una cláusula por la que el Gobierno de PP y Ciudadanos contará todos los días con 800 pases para acceder a este importante evento musical. Así se recoge en el contrato entre partes, que obliga a la empresa en el punto 9 de los compromisos a entregar diariamente la mencionada cifra de entradas.

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, le preguntó por este aspecto ayer a la vicealcaldesa, Sara Fernández, en la Comisión Plenaria de Cultura, pero su respuesta no aclaró nada. Más bien abrió el turno de dudas: “Aún no lo sabemos, ya veremos”, dijo la concejala de Cultura. El primero añadiría después: “Esto me huele muy mal, mucho”.

El Vive Latino vivirá su primera edición europea en Zaragoza. El mítico Festival Iberoamericano de Cultura Musical saldrá de su sede habitual, el Foro Sol de México DF, para viajar hasta el recinto Expo de la capital aragonesa los días 11 y 12 de septiembre del año que viene donde se reunirán más de 40 bandas de ambos lados del Atlántico en un cartel en el que estarán, entre otros muchos, Enrique Bunbury, Kase.O, Vetusta Morla, Andrés Calamaro, Café Tacvba, Aterciopelados, Molotov, Leiva o Ara Malikian.