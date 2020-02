El ayuntamiento quiere evitar la proliferación de ratas en Zaragoza

El Ayuntamiento quiere poner coto al crecimiento de la población de ratas que habita en Zaragoza. Esta misma semana se han colocado una serie de carteles en varias plazas y calles de la ciudad, así como en las riberas, para disuadir a los ciudadanos de que alimenten a animales como palomas y patos, ya que el exceso de comida en los entornos de los ríos favorecen que las ratas se reproduzcan por la facilidad con la que pueden acceder a la comida.

Desde el consistorio no han querido ofrecer más datos sobre el asunto, ya que tienen previsto anunciarlo una iniciativa en este sentido esta misma semana. A su vez, está pendiente la publicación de la memoria que elabora todos los años el Instituto Municipal de Salud Pública (ISP) sobre las actividades de este organismo en control de plagas, que se publica cada año en el primer semestre.

Existen estudios sobre la relación directa entre el exceso de comida en la ciudad y la proliferación de estos roedores. En la memoria del del Instituto de Salud Pública del año 2017 constan un total de 521 desratizaciones solicitadas a esta entidad. Al año siguiente, en el 2018 –el último del que se tienen datos por el momento-, la cifra de peticiones disminuyó hasta las 500, aunque el número de operaciones ejecutadas después fue algo mayor. En cualquier caso, con estos datos en la mano parece que el problema de las ratas en Zaragoza no es creciente, si no que se ha estabilizado con el tiempo. El Instituto de Salud Pública ofrece servicios de control de plagas en calles, edificios de titularidad pública y parques de la ciudad, no así para particulares.

La campaña que anunciará esta semana el Ayuntamiento de Zaragoza se suma a otras anteriores que han evitado la proliferación de diferentes tipos de plagas en la ciudad. El propio PP, ahora en el gobierno de la ciudad junto con Cs, solicitó en el año 2017 un “informe exhaustivo” sobre la presencia de ratas en viviendas sociales gestionadas por el consistorio. Por otra parte, también en el año 2017, los alumnos del grado medio de Hostelería del instituto Miralbueno tuvieron que abandonar sus clases durante más de dos semanas por la presencia de ratas en las cocinas del centro.

Paralelamente, el ayuntamiento de la capital aragonesa ha sacado hoy a licitación un estudio preventivo del mejillón cebra y otras especies invasoras en la planta potabilizadora e instalaciones periféricas. La presencia de estos moluscos puede llegar a producir colapsos en las tuberías provocando su saturación y rotura.