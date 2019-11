El Ayuntamiento de Zaragoza amplía la partida de ayudas sanitarias para empleados

El Gobierno de Zaragoza ampliará la partida destinada al pago de las ayudas sanitarias para sus empleados. La dotación ha resultado ser un año más insuficiente por lo que ha decidido incrementarla de los 500.000 euros iniciales a los 786.700 euros necesarios para atender las demandas de los 2.242 trabajadores que han requerido de estas subvenciones. Visto que en los últimos años se ha sobrepasado con creces la cuantía, desde el área de Presidencia, Hacienda e Interior están dispuestos a negociar con los sindicatos una dotación que esté justificadas suficientemente dotada para no tener que enfrentarse a esta situación, otra vez.

Según el pacto convenio, que se está negociando, además de los empleados, se benefician de estas ayudas los cónyuges, parejas de hecho, persona con la que conviva maritalmente, así como los descendientes siempre que residan en el mismo hogar. El consistorio subvenciona desde audífonos (cuyas peticiones ascienden a 4.752 euros), cristales y monturas (más de 140.000 euros), corrección visual o láser (4.184) empastes (48.559), implantes (68.309), reconstrucciones (50.845), limpiezas bucales (42.662) hasta ortodoncias (234.864), entre otros.

De los 2.242 empleados que las han solicitado, la inmensa mayoría (1.811) han requerido de ayudas por importes inferiores a los 500 euros. Entre los 500 y 1.000 euros hay 257, mientras que en la horquilla de los 1.000 y los 1.500 euros son 75. Hay otros 61 entre la de los 1.500 y los 2.000 euros y 36 entre los 2.000 y los 3.000 euros. Solo dos superan esta cuantía, según los datos facilitados por la concejalía.

Las facturas se pagan a año vencido, por lo que corresponden al 2018. Entonces 2.121 trabajadores solicitaron una subvención y el consistorio abonó 724.977 euros. En el 2016 la cifra ascendió a los 621.703 euros, muy parecida a la del 2012. Durante los años 2016, 2015, 2014 y 2013 oscilaron entre los 470.000 y los 340.000 euros.

En la última negociación del pacto convenio (que engloba los años comprendidos entre el 2016 y el 2019) se volvió a acordar una asignación de 500.000 euros para hacer frente al pago de estas ayudas. Desde el área que dirige María Navarro están dispuestos a renegociarla para que a final de año no sea necesario tener que recurrir a la partida de anticipos a los funcionarios o aprobar una modificación de crédito y detraer dinero de otras, aunque hacerlo es decisión del Gobierno municipal, no una obligación. Este año todavía no se ha decidido qué fórmula se utilizará esta vez.