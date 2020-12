La losa que cubre el párking de Salamero será demolida por fallos en su construcción

El Ayuntamiento de Zaragoza demolerá de forma urgente la losa del párking subterráneo de la plaza Salamero. Lo hará después de que los informes periciales encargados para dirimir las causas del hundimiento de una parte de la plataforma a principios de año hayan detectado que el origen de los daños sobre la cubierta exterior de la plaza son "de tipo constructivo" y concluyan que es urgente actuar sobre el 100% de la superficie que cubre el aparcamiento y que a su vez hace de plaza por seguridad.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que los informes periciales realizados por la consultora Intemac señalan que la construcción del subterráneo en los años 60 "no se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas", por lo que el fallo de la estructura se debe a un error en su construcción. Esto eximiría al consistorio de toda responsabilidad y sería la concesionaria que se encargó de los trabajos y la posterior explotación del aparcamiento subterráneo, Índigo, la que tendría que asumir todos los costes, según Serrano. "Estamos seguros de que el ayuntamiento no tiene responsabilidad alguna", ha insistido el concejal, que ha asegurado que las negociaciones con la contrata van por buen camino, aunque es posible que este asunto acabe judicializado.

En principio, este mismo mes comenzarían los trabajos de demolición y construcción de una nueva cubierta. Se va a actuar en el 100% de la misma, ya que es la manera más rápida, eficaz y económica de solucionar el problema de la estructura, según los técnicos. Será el consistorio el que se encargue de forma subsidiaria de la contratación y financiación de los trabajos y posteriormente le trasladará la factura a Índigo, al considerar que es la empresa la responsable de subsanar los daños.

Según Serrano, el informe detalla que "la colocación deficiente de la armadura u omisión en su caso durante la ejecución no respetó el contenido del proyecto" y añade que "si la armadura de punzonamiento hubiera estado adecuadamente colocada, hubiera resultado eficaz y no se hubiera producido daño alguno". Además, descarta que el motivo del hundimiento esté relacionado con el peso de la plaza, como en un primer momento se pensó. De hecho, los datos topográficos tomados reflejan que la estructura no tenía en la actualidad cargas superiores a las del proyecto. El consistorio decidió eliminar todo el peso de la plaza además de apuntalar el párking, por seguridad y ante el riesgo de derrumbe.

Serrano no ha podido especificar ni cuánto costarán los trabajos de demolición y construcción de la nueva losa ni durante cuánto tiempo se prolongarán. "Vamos a actuar de emergencia y de forma inmediata", ha precisado. Lo que está claro es que la plaza Salamero permanecerá cerrada y en obras durante varios meses ya que, una vez que finalicen estos trabajos se comenzará con la reforma integral de la plaza Salamero, que pasará a convertirse en la primera supermanzana de la ciudad.