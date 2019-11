Todos contra la violencia machista menos Vox

El Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres con un emotivo acto en el que ha recordado a las 55 mujeres y tres menores asesinados el último año en España, al que no ha acudido Vox, que también ha vetado una declaración institucional.

El acto ha estado marcado por la repulsa al asesinato machista conocido esta misma mañana en Tenerife y ha contado con la asistencia del Justicia de Aragón, Ángel Dolado, del rector de la Universidad de Zaragoza, Francisco Mayoral, y de todos los grupos municipales salvo Vox, así como autoridades policiales y una nutrida representación de las entidades sociales de la ciudad.

Previamente, la Junta de Portavoces debía aprobar una declaración institucional con motivo de este Día Internacional que finalmente no ha salido adelante al desmarcarse la formación de extrema derecha.

Los grupos de la izquierda -PSOE, Zaragoza en Común y Podemos-Equo- renunciaron a la propuesta socialista y se adhirieron al texto elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como planteaba el Grupo Popular y pese a considerarlo menos ambicioso, en aras a un consenso que finalmente no se ha producido.

LA JUSTIFICACIÓN DE VOX

Después del acto al que no ha asistido, la edil de Vox Carmen Rouco ha justificado su rechazo a la declaración institucional en que, a su juicio, el término "violencia de género" no engloba al conjunto de la población y en que no recoge la condena a otros tipos de violencia.

Es más, ha declarado que "la violencia no tiene género" y que no se combate "regando con dinero público" a asociaciones de "marcado contenido ideológico" ni con "campañas que criminalizan al varón", en referencia a la ley actual contra la violencia de género.

TODOS DEBERÍAN HACER "UN ESFUERZO"

Como una "mala noticia" ha valorado el alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, la imposibilidad de sacar adelante el texto y ha considerado que todos los partidos políticos deberían hacer "un esfuerzo" para situar este tema fuera de la controversia política.

"Que nuestras mujeres sigan vivas debería ser un objetivo de todos", ha sentenciado.

En su discurso en el acto, el alcalde ha comenzado condenando la última "muerte" en Tenerife y recordando que una de las 55 mujeres "fallecidas a manos de su pareja" este año se produjo en la capital aragonesa, así como las "miles de familias rotas" que ha producido la violencia de género desde que se empiezan a recoger las estadísticas en 2003.

Ha apostado por intensificar y mejorar el "ya excelente trabajo" que se hace en la Casa de la Mujer de Zaragoza, que ha atendido a 1.001 mujeres en los diez primeros meses de 2019, y por la incorporación de la Policía Local al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén) en 2020.

Del mismo modo, ha puesto énfasis en los datos de la macroencuesta sobre violencia contra la mujer realizada en 2015, que recoge que casi una cuarta parte de las mujeres españolas mayores de 16 años (4,8 millones) han sufrido algún tipo de agresión física o sexual a manos de un hombre.

"Esta es la realidad y debemos contarla", ha recalcado Azcón, quien ha considerado que en la lucha contra esta lacra es fundamental escuchar a las mujeres.

"UN PROBLEMA DE TODOS"

"No podemos sentirnos orgullosos de la sociedad que estamos construyendo mientras esta violencia persista", han sido las palabras de la concejala de Mujer, Igualdad y Juventud, María Antoñanzas, quien ha insistido en que "no es un problema de ellas, es un problema de todos nosotros".

El acto institucional ha sido amenizado por una actuación de danza y otra de soprano y piano mientras unas pantallas recordaban los nombres de las 55 mujeres y 3 menores asesinados en el último año y los asistentes depositaban claveles blancos en memoria de ellos.

En cuanto a los grupos de la oposición, la socialista Pilar Alegría ha calificado de "hecho lamentable, triste y absolutamente arcaico" que Vox no sea capaz de reconocer una situación tan dramática como la que genera la violencia machista.

Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) ha mostrado su preocupación de que esto pueda tener su traslación a los presupuestos de la ciudad, ya que el Gobierno PP-Cs depende de los votos de Vox en una situación de "permanente chantaje" en la que los dos socios miran "hacia otro lado".

Desde Podemos-Equo, Fernando Rivarés ha subrayado que la expresión "violencia machista" es esencial, innegable y que quien no lo acepte está volviendo "a las cavernas" e insultando a las víctimas.

EL PORTAVOZ EN HUESCA SE SUMA A LA DECLARACIÓN

En el Ayuntamiento de Huesca, el portavoz de Vox, Antonio Laborda, se ha sumado a la declaración institucional y la lectura del manifiesto. Ha apuntado que "violencia sobre la mujer existe y eso es una evidencia y nosotros también hablamos de otra violencia, la intrafamiliar sobre los niños y sobre las personas mayores que debe ser contemplada, pero eso es independiente de no reconocer que hay violencia sobre la mujer".