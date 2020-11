Ayuso se reúne con Lambán y Azcón en Zaragoza

¿A alguien le extraña esta visita?. Llevo diciendo desde que empezó la pandemia, que el gobierno aragones no ha hecho otra cosa que Copiar a Ayuso en la gestión de la pandemia. Un solo vistazo al resto de comunidades, que han actuado por su cuenta, como es lógico, y lo verán tan claro como el agua. Así nos ha ido, nos va y nos irá. Esta autonomía no la tiene. Es patética y de derechas absolutamente (las medidas se han tomado como tales, No por recomendaciones cientificas).