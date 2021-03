Azcón admite que le preocupan las discrepancias surgidas con Vox

A Jorge Azcón le preocupa el enfado de Vox, pero no lo suficiente como para renunciar a la supermanzana de la plaza San Francisco, motivo de enfrentamiento. A la ultraderecha no le gusta este proyecto que logró suprimir de los presupuestos gracias al apoyo de PSOE, Podemos y ZeC confiado en que el equipo de Gobierno de PP-Cs no seguiría adelante con su propuesta, como ha sucedido.

La ultraderecha, que califica de «cacicada» esta maniobra, va a actuar en consecuencia y su portavoz Julio Calvo ya avisó de que a partir de ahora sus dos votos no van a ser tan fáciles de conseguir. El equipo de Gobierno de PP-Cs necesita a Vox para sacar adelante las votaciones más importantes, como las de presupuestos, las ordenanzas o las modificaciones de crédito.

En este escenario, Azcón ha afirmado que «todos los votos preocupan». Ha sido su manera de admitir que la amenaza de Vox le inquieta porque puede ponerle en apuros. Es la formación con la que ha pactado hasta ahora y con la que tiene previsto seguir haciéndolo. «Los proyectos de la ciudad necesitan mayorías y más en un momento como este, en pandemia», ha asegurado el alcalde, que ha insistido en que «es necesario que haya mayorías suficientes que impulsen el proyecto del equipo de Gobierno y por eso me preocupan los votos todos los días».

La mayoría a la que hacía referencia depende principalmente de Vox y a día de hoy no la tiene garantizada, salvo que renuncie a la reforma de San Francisco, algo que no entra en sus planes y mucho menos en los de su socio de Gobierno, Cs. Azcón ha admitido que no había hablado con Calvo sobre la polémica surgida pero adelantó que lo hará. «Las puertas de mi despacho siempre están abiertas y el teléfono siempre está operativo. Si alguien quiere hablar conmigo puede hacerlo y el diálogo es bastante fluido y no creo que vaya dejar de serlo», ha señalado el primer edil.

Desde Vox insisten en que hay barrios con más necesidades que la plaza San Francisco, como las avenidas Cataluña o Navarra, por lo que exigen al Gobierno de PP-Cs que cumpla con los acuerdos y con el presupuesto aprobado y no utilice parte de los 1,8 millones de la partida de regeneración de barrios para la supermanzana.