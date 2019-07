Azcón apuesta por una "solución urbanística" de consenso para Torrevillage

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha apostado este jueves por el diálogo para dar una "solución urbanística" con el mayor consenso posible para hacer viable el "outlet" de Torrevillage, paralizado por sentencia judicial, y evitar que el Ayuntamiento afronte una "indemnización millonaria".

El plan especial de Torrevillage fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por contradecir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una norma de rango superior.

Así, ante esta situación, el Gobierno PP-Cs plantea llevar el asunto a la próxima Gerencia de Urbanismo no para modificar el plan general, cosa que no se puede realizar a no ser que el beneficiario de la operación lo solicite, sino para conocer la opinión del resto de los grupos políticos.

Azcón ha recordado que PP y Cs no tienen la mayoría absoluta en el Pleno y que, por tanto, es necesario conocer la opinión de la oposición y sumar voluntades antes de adoptar cualquier decisión.

No obstante, ha recalcado que "es conocido" que existe una mayoría política -en referencia a PP y Cs, más PSOE y Vox- que apuesta por evitar lo que podría ser una "indemnización millonaria", ya que las arcas municipales no están en disposición de afrontar una nueva sentencia condenatoria de tal magnitud con los impuestos de los zaragozanos.

Pero si finalmente no se da esa mayoría a la hora de adoptar una solución, "evidentemente no saldrá", ha remachado.

El alcalde ha hecho estas declaraciones durante una visita al arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, en la que ha transmitido, en contraste con el equipo de gobierno anterior, su disposición a mantener unas relaciones "normales" y a solucionar problemas en lugar de crearlos.