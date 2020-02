Azcón insiste en que irá a los tribunales si el Estado no abona los 6,5 millones del IVA

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que el Ayuntamiento de la capital aragonesa también acudirá a los tribunales si el Estado no le abona los 6,5 millones de euros pendientes de recibir por el IVA de 2017.

Momentos antes de entrar en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en Madrid, Azcón ha insistido en declaraciones a los medios que su intención no es "reclamar lo que es justo", de los habitantes de Zaragoza.

Este IVA de 6,5 millones "no es una dádiva o un regalo", ha precisado, sino que es algo que se tiene que pagar porque se debe y no porque "haya un gobierno que discrecionalmente decida si lo hace o no".

Por eso, si en la reunión de este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que a los ayuntamientos no les corresponde cobrar ese IVA, los consistorios del PP se plantearán "muy seriamente" acudir a los tribunales para reclamar lo que es suyo.

El alcalde de Zaragoza ha lamentado que haya quedado demostrado que los ayuntamientos no son "una prioridad" para este Gobierno, porque en el orden del día de la reunión de la CNAL "no hay una medida que pueda mejorar su financiación para mejorar sus servicios como administración más cercana a ciudadanos".

Y a pesar de que, ha agregado Azcón, los ayuntamientos en España son las administraciones que más cumplen con estabilidad presupuestaria y con los límites de deuda, son a las que peor se les trata. "No tiene ningún sentido", ha sentenciado.

Estos 6,5 millones del total de 750 que según Azcón se debe a los ayuntamientos, es "mucho dinero", que sería "muy importante" para mejorar servicios como la limpieza, los parques y jardines o el transporte público, y por esa razón los alcaldes van a defender cobrarlo, porque les corresponde.