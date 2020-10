Azcón contesta a los lectores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, mantuvo el pasado miércoles 7 de octubre una sesión de webinar con Nicolás Espada, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. En esa conversación se trataron las principales cuestiones de actualidad en la ciudad, con la pandemia de coronavirus como eje principal. Cientos de lectores enviaron sus preguntas al alcalde, que ahora contesta este espacio las cuestiones que quedaron sin responder durante el webinar por falta de tiempo.

1) ANA SORIA SANZ



Pregunta: Querría saber por qué se ha cerrado la Oficina de Información al Consumidor del Ayuntamiento que atendía todos los días a decenas de consumidores haciendo un excelente servicio y se ha derivado todo algunos centros cívicos gestionados por asociaciones que atienden sólo algunos días y unas pocas horas, con lo que están saturados, y si se plantea su reapertura.

Respuesta: La oficina sigue trabajando, como lo hizo durante el confinamiento, pero atienden a distancia, por web y por teléfono, desde su ubicación en el Seminario. Son medidas de prevención por el covid.

2) SANTIAGO GARCÍA BIOSCA



Pregunta: Me llamo Santiago García y vivo en La Cartuja baja, envío dos preguntas para el señor alcalde.

1. ¿Cómo definiría usted el papel de un alcalde/sa de un barrio rural?

2. ¿Considera que las Juntas Vecinales de los Barrios Rurales deberían tener competencias propias en lugar de las que tienen delegadas?

Respuesta: Los alcaldes de barrios rurales hacen un papel importantísimo, porque son las personas que están en contacto diario con sus vecinos y los que primero escuchan y atienden sus problemas.

El tema competencial me parece secundario. Lo fundamental es que tengan herramientas para ser eficaces en su cometido.

3) GRUPO DE MEDIOAMBIENTE DEL DISTRITO SUR

Pregunta: En Febrero del año 2019, antes de entrar en el Gobierno, denunciaban que había 9.000 alcorques vacíos en Zaragoza. Sin duda es un dato muy mejorable. ¿Cuántos han repuesto desde la entrada al gobierno y cuántos repoblarán este año 2020?

Respuesta: En 2019 empezamos nuestro plan de plantación en alcorques vacíos plantando más de 370 árboles, distribuidos en el Parque Pignatelli, el parque Miraflores, el parque de La Granja y una zona verde de la calle Melilla. En 2020 hemos plantado 306 más, pero al llegar la pandemia y el confinamiento hubo que parar la programación. Este mismo mes retomamos la campaña y la previsión es superar los 1.400 árboles plantados en este año.

Pregunta: Somos conscientes de intervenciones de vecinos particulares plantando árboles en alcorques vacíos en nuestros barrios del Sur de Zaragoza. Los plantan, los cuidan y los riegan. Creemos que los vecinos de Zaragoza pasan a la acción dadas las carencias del mantenimiento por parte de este Ayuntamiento esta legislatura y las pasadas. 9000 alcorques sin árbol, son demasiados. En otras ciudades se han creado mecanismos para que los ayuntamientos y sus ciudadanos colaboren en un marco supervisado por los técnicos medioambientales municipales para una reforestación conjunta. El Ayuntamiento pone las reglas y los medios y los ciudadanos el corazón y las manos para trabajar. ¿Podría Zaragoza tener un proyecto de este tipo? Si es que si, cuente con nosotros desde ya para elaborarlo.

Respuesta: Me parece una idea muy interesante. Se la trasladaré a la consejera para estudiarla

Pregunta: Relacionado con el caso de los vecinos que plantan árboles en alcorques vacíos, informar que los operarios de Parques y Jardines algunas veces respetan estos árboles y otras los arrancan. Según lo que nos trasmiten los vecinos que han hablado con los operarios ven una falta de formación de estos operarios (no saben distinguir una planta de un pequeño árbol) y de empatía o sensibilidad mediambiental (se han dado casos de arrancar árboles señalizados perimetralmente que son arrancados o cortados por las desborzadoras). ¿Qué opina sobre esta situación, donde un vecino con buen corazón (suponiéndole buena elección del árbol) planta y cuida un árbol ve como un operario del Ayuntamiento lo arranca una y otra vez?

Respuesta: No puedo hablar de casos concretos sin tener pleno conocimiento. Lo que sí sé es que los operarios del servicio trabajan con unas normas y una supervisión que vigilan por que se haga un buen trabajo.

Pregunta: En Valdespartera y Rosales del Canal hemos visto este verano desbrozar solares en vez de con palas excavadoras. Bullzdozres que arrasan la primera capa de vegetación y los primeros centímetros de suelo. Estas acciones dejan unas zonas de aparcamiento maravillosas pero dejan la tierra al aire, provocando la pérdida del suelo con el aire y la lluvia, además de exterminar cualquier tipo de vida vegetal, animal o de insectos que en ella vivía. ¿Cuál es el motivo de elegir la pala excavadora y no la desbrozadora?

Respuesta: Desconozco los motivos técnicos y las normas y prácticas habituales en este tipo de actuaciones para elegir la herramienta adecuada.

Pregunta: Hoy martes 06/10/2020 por la mañana acaban de pasar dos aviones F18, el primero ha hecho un ruido atronador, el segundo ha pasado más lejos y alto, soportable. ¿Cuándo podremos disponer de por lo menos dos estaciones de medida y de restricción de pasillo aéreo a 600m?

Respuesta: El ruido generado por los aviones militares es una queja recurrente, pero desde el ayuntamiento no tenemos competencia en la materia porque la Ley del Ruido excluye al ministerio de defensa, ya que esas maniobras y vuelos se quedan al margen de esa ley al tratarse de asuntos de Defensa. Sin embargo, desde hace años se han mantenido diferentes reuniones con Defensa para intentar mitigar esas molestias y desde la Base se comprometieron a reducir el número de vuelos y a evitar en todo lo posible las maniobras que pueden generar esos problemas. Me consta que en la Base se hace un esfuerzo importante para evitar al máximo las maniobras que puedan causar esos grandes ruidos, pero en determinadas circunstancias no es posible. Además, hay que recordar que la Agencia de Medio Ambiente municipal está redactando un mapa del ruido de la ciudad donde se van a contemplar todas estas cuestiones.

4) ROSA BURGOS. Presidenta de la Asoxiación Animalética



Pregunta: Señor alcalde, hemos sabido que quieren modificar al alza las tasas, ordenanza 25, para

la adopción o entrega de animales en el CMPA. En concreto:



- Incrementar la cuota por adopción de animales, pasando de 25 € a 75 €, ya que con la actual cuota no se cubrían los gastos fijos veterinarios.



- Incrementar el importe de entrega de animales por particulares en el CMPA, de 100€ a 250€ en el caso de los perros y de 50€ a 150 € en el caso de los gatos y hurones, para evitar el abandono de estos animales.



Con la pandemia van a venir tiempos muy duros, habrá gente con problemas económicos y lo van a pagar los animales que serán abandonados. Prestar un servicio público no tiene por qué cubrir gastos. ¿Cree que esta medida se podría dejar sin efecto para las familias con rentas bajas?

Respuesta: Es precisamente al revés. El Ayuntamiento de Zaragoza ha actualizado las tasas para evitar el abandono animal, fomentar las adopciones responsables y cubrir los gastos veterinarios. Es una medida que cuenta con el apoyo del Colegio de Veterinarios de Zaragoza y que ayudará a encontrar adoptantes definitivos y responsables para los animales y atajará un problema frecuente con el que se encuentran los veterinarios del centro municipal: la devolución de los perros una vez adoptados. Por otra parte, respecto a las exenciones, por primera vez se han incluido en las nuevas tasas exenciones del pago por causas justificadas, como un fallecimiento, una enfermedad o un empeoramiento de la situación económica que haga imposible mantener al animal.

5) ÁNGEL MURGA GARCÍA



Pregunta: ¿Cuál fue el coste de borrar y volver a pintar el letrero "PABELLÓN PRINCIPE FELIPE" y cuántas escaleras de acceso al mismo se podían haber arreglado, dado su estado, con ese dinero?

Respuesta: El coste de ese repintado fue de unos 9.000 euros y tienes toda la razón, ojalá se hubiera destinado a otras cosas, pero fue la cerrazón del Gobierno de ZeC, que quiso hacer política de la peor clase con esa fachada imponiendo una decisión sectaria sin tener mayoría, la que nos obligó la legislatura pasada a PP, PSOE y Cs a reclamar conjuntamente en Zaragoza Deporte que se repintase para restaurar la normalidad democrática.

6) PILAR MARCO CLEMENTE



Pregunta: Querría preguntar al señor Azcón qué podemos hacer con los coches en la zona centro, ya de por sí escasa, si gran parte del espacio público dedicado a aparcamiento está tomado por isletas para terrazas de los bares.

Parece que en esta pandemia solamente queremos tener contentos a los hosteleros, privando a la ciudadanía del uso de ese espacio público que le corresponde, y sin tener en absoluto en cuenta los problemas que nos acarrea esta situación.

¿Se ha pensado en algún tipo de compensación por esta cesión gratuita? ¿Quizás el Ayuntamiento instará a los dueños de los bares al reparto de vales de consumición sin coste alguno para los ciudadanos agraviados?

Respuesta: La hostelería es uno de los sectores más afectados por la pandemia, están viviendo una situación dramática y es nuestra obligación ayudarles a intentar superarlo, porque eso ayudará a toda la economía de la ciudad, con aquellas medidas que sean posibles, aunque puedan acarrear algún inconveniente temporal.

7) ÁLVARO BERMÚDEZ GALLEGO



Pregunta: Quería preguntar cómo va la tramitación de la ampliación y reforma del parque Pignatelli.

Respuesta: Acabamos de licitar la venta de suelo que va a permitir invertir más de cinco millones en ese proyecto.

8) ALEJANDRO AYUDA



Pregunta: El barrio del Gancho está muy muy sucio y cada vez es más inseguro. ¿Piensan hacer algo al respecto para evitarlo?

Respuesta: Las cuestiones de limpieza y seguridad son muy importantes en toda la ciudad y especialmente en zonas determinadas. En el Casco Histórico hemos hecho un esfuerzo sobresaliente por reforzar ambas cuestiones, pero también es necesario que mejore la concienciación en aquellos que se empeñan en mantener conductas incívicas.

9) ISIDORO BERDIÉ BUENO

Pregunta: Agradezco de antemano la gentileza de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, y pregunto: señor alcalde, ¿está usted de acuerdo en que la II República, al venir tras unas elecciones municipales en abril de 1931 que solo pueden cambiar alcaldes y concejales, nunca la forma de estado de una nación, precisa Cortes Constituyentes y como no se hicieron, es ilegal?

Respuesta: El tema que planteas es super interesante, pero creo que el debate se lo debemos dejar a los historiadores. Sí que te comento, más allá de cuestiones de legalidad, que lo que siempre ha funcionado a la hora de conseguir un cambio de régimen democrático, pacífico y duradero es el diálogo social y político y el respeto al marco normativo vigente desde el que construir otro nuevo. Nuestra admirable transición democrática es uno de los mayores ejemplos.

10) FER RECAJ

Pregunta: ¿Han pensado en llevar a cabo un museo sobre Los Sitios de Zaragoza? Creo que es un evento histórico de gran importancia que debería tener un museo permanente en la ciudad.

Respuesta: Sin duda, Los Sitios es uno de nuestros hitos históricos más conocidos y debemos recordarlos como se merece y sacarle partido en la proyección exterior de Zaragoza. La idea del Museo es muy interesante, aunque la situación económica actual no es la mejor para desarrollarlo.

11) EDUARDO GARCÉS



Pregunta: Quería consultarle al alcalde si está previsto algún tipo de bonificación en las próximas ordenanzas municipales sobre el Impuesto de vehículos para aquellos que se consideren clásicos al tener una antigüedad de al menos 30 años como ocurre en otras ciudades.

Respuesta: En las próximas ordenanzas no tenemos prevista esa posibilidad.

12) PABLO ARAGÜÉS



Pregunta: ¿Tiene pensando mejorar la distribución de los semáforos para asimismo mejorar la fluidez del tráfico? En otras ciudades españolas se usan alternativas viales mediante señalización o pulsadores peatonales en semáforos y son muy eficaces.

Respuesta: Desde el área de Servicios Públicos estamos estudiando la movilidad entera de la ciudad para intentar mejorar esa fluidez del tráfico, en la que influyen muchos factores, no sólo los semáforos.

13) ADRIÁN LANGARITA MONGE



Pregunta: Buenos días, señor alcalde, ¿cuándo se pondrá en marcha la línea de bus circular y por dónde pasará?

Respuesta: Mi Gobierno tiene planes de mejora de las líneas de autobús, pero lo cierto es que la pandemia nos ha obligado a cambiar las prioridades. Ahora mismo, lo más importante es restablecer la confianza del ciudadano en utilizar el transporte público y conseguir ayuda financiera para cubrir el agujero de 20 millones que nos va a dejar este año la perdida de usuarios. Y por desgracia, el próximo año es muy probable que volvamos a tener pérdidas por el descenso de usuarios.

14) JAVIER BUENO



Pregunta: Buenos días señor Azcón, me llamo Javier Bueno y quisiera preguntar por las zonas "ajardinadas" de la avenida ciudad de Soria desde alrededores de la estación intermodal hasta la rotonda de la Ciudadanía, el estado es lamentable . Y otra pregunta sobre los coches en las Cortes de Aragón, el aparcamiento está terminado desde hace tres meses y los coches siguen aparcando en los alrededores de monumento nacional… ¿El Ayuntamiento puede decir algo ya que se cedió terreno municipal para ese motivo?

Respuesta: Tienes toda la razón en que esas zonas verdes, y otras de la ciudad, necesitan más cuidado, aunque los recursos disponibles son limitados, y más con esta crisis. Sobre el uso del aparcamiento o la presencia de coches en La Aljafería, creo que son las Cortes de Aragón quienes deben responder, pero desde luego que es mejor que un monumento de ese nivel patrimonial luzca libre de obstáculos visuales.

15) CONSTANCIO NAVARRO



Pregunta: En campaña electoral aseguró que si salía elegido alcalde, al día siguiente encargaría a los técnicos municipales que empezaran a trabajar en el anteproyecto del centro cívico Hispanidad, que dará servicio a dos distritos de la ciudad por encontrarse en el límite de ambos. Ha pasado un año y los técnicos no han comenzado a trabajar. ¿Va a cumplir su promesa?

Respuesta: Vamos a hacer todo lo posible por impulsar ese proyecto, en el que seguimos trabajando, pero ahora mismo con la crisis y el descenso brutal de ingresos hay otras urgencias presupuestarias.



16) MIBUPA



Pregunta: ¿Han estudiado ustedes bien la reducción de carriles de algunas calles como Cortes de Aragón a la altura de la calle Fita? O en avenida Madrid cuando bajan por Unceta en dirección avenida Navarra se reduce a un solo carril provocando atascos y retención en avenida Madrid y la calle Unceta.

Respuesta: Todas las decisiones de ese tipo se adoptan con los correspondientes estudios de los servicios municipales de Movilidad, y de otras áreas si es pertinente, que son los mayores expertos en la materia.

17) PEPA BUATAS



Pregunta: Hola, alcalde, ¿va a llevar a cabo el cheque Guardería como prometió en su programa electoral? Gracias.

Respuesta: Pues es algo que me gustaría poder hacer pero que las actuales circunstancias económicas lo hacen ahora mismo imposible. Piensa que este año los efectos de la pandemia nos pueden generar, entre varios conceptos, un agujero financiero en torno a 100 millones de euros.

18) CARLOS GARCÍA



Pregunta: ¿Tiene pensado el Ayuntamiento de Zaragoza abrir otra línea de crédito que sea específico para la hostelería, ya que está siendo uno de los sectores más dañados económicamente? Hay autónomos y autónomos societarios que han decidido emprender apenas unos meses.

Respuesta: Hemos hecho un esfuerzo enorme en sacar la línea de microcréditos a interés cero, que supondrá una importante inyección de liquidez entre los autónomos de la ciudad. Nos gustaría poder hacer más cosas, pero dependemos para ello de las ayudas del Estado que no llegan. A Zaragoza, después de nueve meses de pandemia, no ha llegado un sólo euro de ayudas de otra administración. Es imprescindible que el Ministerio de Hacienda nos dé ya a los municipios las ayudas que necesitan nuestros vecinos.

19) CONCHITA PORTET FERRER



Pregunta: Nadie se acuerda del mundo del espectáculo, sobre todo de las orquestas. Somos más de 700.000 familias y nadie nos da una solución a nuestro problema, podemos tocar conciertos con personas sentadas y con distancia de seguridad, ¿por qué no ayuda el ayuntamiento a incentivar todo esto, con aforos limitados y demás? Todos los contratos cancelados. No hay ayudas para este sector. ¿Qué hacemos? ¿No comemos? Su concejal de Cultura debería de hablar con nosotros y ayudar o preocuparse por nosotros

Respuesta: Entiendo tu malestar. Sé que la crisis os ha afectado muy duramente, pero los responsables de Cultura están haciendo un enorme esfuerzo por mantener al máximo posible una programación cultural que sea segura desde el punto de vista de la prevención de la salud y que ayude a quienes trabajáis en el sector.