Azcón defiende al colectivo LGTBI y evita censurar las palabras de Rouco

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón expresó durante la presentación de la nueva flota de autobuses híbridos que «la defensa de las personas LGTBI es uno de los acuerdos del Gobierno y es lo que va a defender con toda la fuerza». Además, Azcón añadió que «las personas gais y lesbianas tienen que tener claro que en el Ayuntamiento de Zaragoza no van a tener problemas sino todo lo contrario, y vamos a intentar ayudar a que la situación se normalice mucho más de lo que ya está».

Respondió así a preguntas de los medios respecto a las palabras que la concejala de Vox, Carmen Rouco, pronunció el pasado jueves en una comisión municipal en la que distinguió entre «gais, lesbianas, normales y no normales». El alcalde de Zaragoza respaldó los derechos LGTBI pero evitó recriminar a la edila de Vox. Azcón dejó claro que «las polémicas que haya entre los grupos del ayuntamiento tienen que tener claro que no van a formar parte de la acción de este equipo de Gobierno» y añadió, además, que tienen que «resolver problemas y no crearlos».

Las palabras de Rouco provocaron un enfrentamiento con el portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, que abandonó el salón de forma voluntaria, al igual que el resto de la formación morada tras las declaraciones homófobas.

Podemos-Equo presentó ayer en el ayuntamiento una reclamación oficial exigiendo al alcalde que tome cartas en el asunto sobre las «homófobas declaraciones» de Rouco, aludiendo a la Ley aragonesa 18/2018 de 20 de diciembre de 2018, relativa a igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género, más concretamente a su artículo 49.2. Rivarés ha pedido la reprobación de la edila.

Por otro lado, también Zaragoza en Común (ZeC) se ha pronunciado sobre las palabras de la concejala de Vox. El edil del partido, Alberto Cubero opinó que la comisión de Hacienda que había convocado la popular María Navarro no era «urgente» y afirmó que lo que requería una mayor atención en estos momentos era la homofobia que contenían las palabras de la edila Carmen Rouco.