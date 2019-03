Azcón denuncia que 21,9 millones irán a pagar a los bancos y no a inversiones

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha denunciado que el remanente de tesorería que se extrae de la liquidación del presupuesto de 2018 asciende a más de 25 millones de euros, de los que 21,9 irán a pagar deuda a los bancos en lugar de a inversiones.

En rueda de prensa, Azcón ha achacado esta situación a la "mala gestión" en el Ayuntamiento de Zaragoza, que "tiene precio".

La reducción de la deuda "no sería una mala noticia", ha señalado, si la ciudad no estuviera "absolutamente necesitada de inversiones básicas", como arreglar aceras, asfaltar baches o solucionar problemas en los servicios públicos.

Ha relacionado esto también con el último informe elaborado por el Ministerio de Hacienda, que certifica "la mala gestión" de 16 años de gobiernos de izquierdas en el Consistorio zaragozano y que, por incumplir el límite de endeudamiento, le obliga a destinar este remanente se tenga que dedicar a pagar a los bancos y no a inversiones.

En otro orden de cosas, ha reiterado que el PP seguirá adelante con su enmienda a la totalidad a los presupuestos de 2019, al igual que Ciudadanos, y ha asegurado que una de ellas saldrá adelante con los votos de los seis concejales socialistas.

En este sentido, ha defendido que se haga uso de las enmiendas a la totalidad, que tumbarían definitivamente las cuentas, en lugar de la retirada del expediente que propone el PSOE, que solamente lo aparcaría hasta una nueva convocatoria.

Asimismo, el portavoz popular se ha hecho eco del "nuevo revés judicial" por el que el Ayuntamiento deberá pagar 3,6 millones más por el Corredor Verde.

Ello se suma a los más de 100 millones de euros pagados en sentencias judiciales en los últimos años, agravado por el hecho de que el incumplimiento del límite de endeudamiento impide que el Consistorio acuda al fondo de rescate para afrontar el pago.

Además, ha alertado de que sobre el Ayuntamiento de Zaragoza pende una "espada de Damocles" con hasta 210 millones pendientes en sentencias judiciales, algunas de ellas de revisiones de precios en los servicios públicos sobre las que no hay buenas perspectivas.

"Es necesario empezar a decir la verdad", ha exigido Azcón, quien ha instado a no meter las sentencias judiciales en un cajón y a no recurrir para no incurrir en intereses de demora.

Ha lamentado que "llueve sobre mojado" y que "es muy difícil recordar una buena noticia económica para el Ayuntamiento de Zaragoza".