Azcón se escuda en que las obras en los colegios ya las descartó ZeC

El Gobierno PP-Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza sigue a vueltas con los «recortes» de Jorge Azcón en los 17 colegios públicos. Ya les ha garantizado que hará sus obras, ganadas a pulso en los presupuestos participativos, en el 2020 con cargo a las próximas cuentas municipales, pero insiste en que la culpa de lo sucedido es de quien ahora se pone detrás de las pancartas, ZeC. Se escuda en que el anterior Gobierno ya sabía en abril que esas obras no se iban a poder realizar este año. De hecho, y para afianzar este planteamiento, se remite al acta de la comisión de seguimiento celebrada el día 1 de ese mes, en la que los servicios técnicos avisaban de la imposibilidad de llevar a cabo los trabajos mayores en las escuelas.

Lo que no aclara es por qué en junio no se troceó ese lote de 1,4 millones, por qué no puede colocar papeleras en el colegio Puerta Sancho o arreglar los baños de centros que, cualquier día, tendrán que cerrarlos porque ya no dan más de sí. Por qué no asume esos proyectos como propios con unas brigadas de mantenimiento que ya tenían que haber actuado de oficio, sin presupuestos participativos. Y esos colegios ahora solo tienen una promesa, la suya y después de rectificar esta semana, de que se harán en el 2020.

EL Gobierno, mientras, se retrotrae a una comisión de seguimiento celebrada en abril, con ZeC, en la que la dirección de Arquitectura señaló: «En este año son imposibles las actuaciones en los colegios» y emplazaron a llevarlas a cabo en el verano del 2020, avisando de que era un asunto «complicado» y que las intervenciones «hay que hacerlas en julio y agosto», aunque ya admitían también que podrían alargarse «más de dos meses» y afectarían al retorno a las aulas. ¿Por qué no hacerlas entonces en otoño algunas de ellas? Explicaron que todos se habían aglutinado en un lote y debían adjudicar con «bastante antelación».

Arquitectura relató que había que aprobar los proyectos de estas obras, sacarlos a exposición pública y elaborar los pliegos, si no había «ningún problema» con la DGA por las competencias. Y el Gobierno PP-Cs añade que en el acta de aquella cita aparecen la exconcejala de Participación, Elena Giner (de ZeC), y la representante de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) que ahora protesta con estos colegios. Pero esta, cuando habla de recortes, también apunta que una modificación de créditos como la de septiembre que les dejó sin dinero, no sirva para impulsar la ejecución, como sea, de esas obras.

Otro documento del Servicio Provincial del Gobierno de Aragón, fechado el 30 de noviembre del 2018, ya daba luz verde para elaborar los proyectos de los presupuestos participativos. Y, según fuentes oficiales del Gobierno PP-Cs, estos estaban redactados «en enero». Estuvieron tres meses sin licitarse sin motivo.

Y la anterior directora general de Economía, Ana Sanromán, en diciembre, manifestó que un proceso de obras superiores a 50.000 euros «requiere como mínimo, yendo como un rayo, un proceso de entre 8 y 9 meses». «Hasta el 31 de diciembre, todo lo que no esté adjudicado se perderá», dijo.