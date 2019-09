Azcón estudiará el patrocinio de una marca para la futura Romareda

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, tiene en mente la reforma de La Romareda y no está dispuesto a dejar pasar su mandato sin llevarla a cabo. La principal incógnita de estas obras, que llegó a cifrar él mismo en unos 70 millones de euros, siempre ha sido la financiación y la idea de buscar un patrocinador, una marca comercial, que le dé nombre al estadio ya sobrevuela el proyecto. Y, aunque el primer edil asegura que no le consta «que haya alguna firma interesada» por ahora, en su visita a la redacción de EL PERIÓDICO aseguró que en el pasado «sí las hubo» y que «esta va a ser una de las cuestiones que vamos a estudiar». No ve impedimento en rebautizar el campo de fútbol, de titularidad municipal, si así se costean los trabajos.

«No me gusta lanzarme a la piscina sin que lo hayamos estudiado, pero ha dado resultados en España», explicó el alcalde de Zaragoza, que aprovechó para avanzar que ni en el próximo presupuesto municipal –que debe elaborarse y aprobarse aún– ni en los que vendrán aparecerá dinero público destinado a ejecutar estas obras. Porque una de sus máximas es «que no debe haber partidas» para esto en las cuentas municipales, que hay otras opciones que explorar e instituciones y entidades con las que hablar.

Ya habló de este tema con el presidente aragonés, Javier Lambán, en su primera reunión desde que ambos accedieron al cargo. También con los responsables del club. Y aún faltan reuniones por celebrar para concitar voluntades en torno al proyecto. Pero su apuesta pasa por atraer a la iniciativa privada a una inversión semejante para una ciudad que él no deja de declararla en quiebra y endeudada. Así que no es baladí que en su discurso enumere, como ayer, los múltiples ejemplos «de éxito» en el patrocinio que ya acumula este país.

«Por ejemplo el de la Real Sociedad con Reale». Es el último de los casos que se han dado, este acuerdo de la entidad donostiarra para rebautizar Anoeta como Reale Arena hasta el 2025, que se estrenó el pasado sábado. Pero son conocidos otros acuerdos comerciales de renombre como el Wanda para el Metropolitano del Atlético de Madrid, el Reino de Navarra para El Sadar de Osasuna, el Power8 de Cornellá-El Prat del Espanyol, o Son Moix, en Mallorca, que ya ha tenido dos nombres, Ono e Iberostar, en pocos años de diferencia. Ahora La Romareda necesita dinero y Azcón ve opciones en esta operación.

Sin embargo, el alcalde tampoco esconde otras posibilidades que ayudarían a financiar un proyecto de esta envergadura. Sobre todo en lo que se refiere al urbanismo y a los aprovechamientos que permite la zona y que, en su opinión, «hay que revisar» para explorar una fuente de ingresos que en los últimos años no se ha querido debatir. Aunque en este caso alude a esta cuestión de forma más ambigua y sin aclarar si ese planteamiento pasaría por una recalificación del suelo o por hacer pisos.

Azcón, con el consejo del Real Zaragoza. A la izquierda, Christian Lapetra (presidente), Juan Uguet de Resayre Alierta (consejero) y Fernando de Yarza López-Madrazo (consejero). A la derecha, en la parte superior, Fernando Sainz de Varanda Alierta (vicepresidente y consejero delegado), Luis Blasco Bosqued (consejero delegado) y Juan Forcén Márquez (consejero). Foto: Ángel de Castro.

Sus palabras en EL PERIÓDICO precedían a la reunión que horas más tarde mantenía con los responsables de la entidad blanquilla, con las que se encontró por primera vez tras los cambios en su consejo de administración. Hablaron en ella de la reforma y sobre la financiación y, aunque apostó por que «las buenas noticias hay que darlas de golpe, no poco a poco», insistió el alcalde en que «no se puede hacer con las partidas del presupuesto, porque los recursos se necesitan para arreglar las calles». «Es inviable y no lo vamos a hacer», remarcó.

El presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, confió en que la buena sintonía y estos nuevos tiempos «darán sus frutos», aunque no se marca plazos: «El campo lleva los últimos 30 años sin remodelarse y no es una cuestión de prisas», añadió. «El mejor de los plazos es el que se haga bien. Vamos a correr pero con paso firme», apostilló Azcón. «Para demostrar que vamos en serio no hay que cometer errores que se cometieron antes», dijo el alcalde, que se mostró «convencido de que las noticias de La Romareda no van a acabar aquí», concluyó.