Zaragoza homenajea al doctor Muñoz asesinado por los GRAPO

También hay que acordarse de los fallecidos el 11 m en Madrid a mano de unos asesinos por culpa de Aznar que nos metió en una guerra donde se ha demostrado que no existían armas de destrucción masiva. Aún no ha perdido perdón cosa que si que han hecho ingleses y americanos. Hay que culpar a todos los terroristas "no solo a los que nos convienen " Azcon ten memoria histórica para todos ...