Azcón humilla a Alegría: la tacha de ignorante y de no tener "personalidad propia"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, acababa la sesión plenaria de este viernes con bronca, nuevamente. Esta vez, a propósito del tranvía y un proyecto como el de la segunda línea que esta semana el Gobierno PP-Cs ha enterrado rescindiendo el contrato con las empresas que estaban redactando el anteproyecto para su construcción. Esto derivó en este rifirrafe con la izquierda en primera persona y acabó con toda esta bancada, la que ocupan el PSOE, ZeC y Podemos-Equo, abandonando la sesión antes de tiempo. Un plante provocado porque la portavoz socialista, Pilar Alegría, se sintió menospreciada por el conservador, que la humilló con ataques personales al decirle «usted lo que demuestra es no tener ni idea, pero ni idea» o que «si tuviera un poco de personalidad propia no tendría los problemas que tiene».

Ni siquiera un debate político como el de la movilidad, tan previsible como el del tranvía sí o no, puede acabar sin ataques personales. Aprovechando que el reglamento orgánico le permite al alcalde cerrar cualquier moción, Azcón acabó sin más público que el que le aplaude. «Está haciendo abuso de su intervención para llamarme ignorante. No se merece el puesto que está ocupando», le advirtió la socialista ella ante los ataques del primer edil. Este venía de decirle que «lo peor es que el PSOE en Zaragoza tenga que defender sus posiciones después de oír al señor Cubero (el edil de ZeC)», al que el Gobierno PP-Cs siempre señala como auténtico líder de la oposición. Y Alegría como una imitadora de sus mensajes. De ahí lo de la personalidad propia, porque «a la hora de defender sus posiciones tendría su propio discurso y no el que le crean desde la bancada de la izquierda». Y explotó la socialista.

Lejos de rebajar pulsaciones, o de apaciguar la sesión en estos instantes finales que casi siempre se les va de las manos últimamente (el pasado noviembre la emprendió con Fernando Rivarés, de Podemos-Equo), se pavoneaba mientras los ediles abandonaban el salón de plenos. «Estoy, no contento, encantado», exclamaba Azcón, porque, en su opinión, todos ellos quedaban así «retratados una vez más». «Esto es la democracia de la izquierda en esta ciudad. Un debate en el que no les gusta las cosas que se tienen que oír, cogen y se levantan». A continuación, PSOE, ZeC y Podemos-Equo exigieron una junta de portavoces extraordinaria, por esa «actitud déspota» de Azcón, rezaba su comunicado.

El enésimo descarrilamiento político llegaba al salón de plenos con la sesión casi terminada y en un cierre de debate a cargo de Azcón que ya se ha ganado el papel de portavoz secundario que la oposición le otorga: cuando la discusión no va del todo bien para sus intereses, enciende el micro y cuando le piden intervenir otros, se los apaga. Como le hacían también a él, que es de justicia recordarlo, aunque también él seguía protestando.

Así acababa una moción de urgencia sobre el entierro de la línea 2 del tranvía, «uno de los grandes errores» que tendrá en la legislatura, le advirtió Alegría, que da «una nueva bofetada a los barrios», remarcaba Pedro Santisteve, de ZeC, y que tiraba a la basura «por un motivo ideológico», remataba Fernando Rivarés, de Podemos-Equo. «A mi también me gustaría un Ferrari, pero es que no me lo puedo pagar», resumía la responsable de Serviciiso Públicos, Natalia Chueca, para insisitir en que es inviable, a lo que Alegría le respondía que «en Bilbao está pidiendo el PP ampliar las líneas de tranvía», la ciudad a la que Azcón fue a visitar San Mamés para tomar ideas de cara a reformar La Romareda, otro proyecto barato.

El alcalde, aparte de esta polémica, aprovechó el turno para enmendar a Chueca y explicar que esos estudios del contrato rescindido decía cosas interesantes como que habría que desembolsar «234 millones en dos años» o que el precio del tranvía «debía subir un 12%, a 0,90 euros». Y ahí empezó el rifirrafe.