Azcón insiste en su compromiso con los derechos LGTBI tras las polémicas declaraciones de la concejal de Vox

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha insistido este jueves en el compromiso de su equipo de Gobierno con los derechos de las personas LGBTI. Preguntado por las polémicas declaraciones que ayer hizo la concejal de Vox Carmen Rouco en la comisión de Acción Social y Familia, Azcón ha asegurado que "de los 50 puntos que hay en el acuerdo de Gobierno uno de ellos hace expresa referencia a los derechos de las personas LGTBI y eso es lo que va a defender el Gobierno".

No obstante, el alcalde no ha aclarado si censura o no las palabras de Rouco, sino que ha respondido que "hay polémicas que aportan poco" y ha considerado que no es su responsabilidad encenderlas. Azcón ha afirmado, además, que "las personas gais y lesbianas tienen que tener claro que en el Ayuntamiento de Zaragoza no van a tener problemas, sino todo lo contrario", ya que se va a intentar que "esa situación se normalice mucho más de lo que ya está, porque es verdad que queda camino por recorrer".

Jorge Azcón ha hecho estas declaraciones en la presentación de los 17 nuevos autobuses híbridos que se incorporan a la red de transporte urbano de Zaragoza, por lo que ha aprovechado para recalcar que "lo importante es preocuparse por mejorar los servicios públicos y por el trabajo", para que "las polémicas sean las menos posibles y el trabajo en favor de los ciudadanos sea el mejor posible".