Azcón líquida la línea 2 del tranvía previo pago de 134.603,15 euros

Otra obsesión cumplida. Decir que técnicamente es inviable es una mentira para idiotas, en pleno siglo XXI para el PP zaragozano es imposible técnicamente poner en marcha una línea de tranvía, por supuesto no explica cual la imposibilidad. Para financiar la Romareda a sus acaudalados amiguetes no hay problema alguno. El alcalde maravillas estuvo hace poco en Madrid en la cumbre del clima diciendo que Zaragoza iba a ser modelo de no sé que, de enrgias sostenibles y blabla blabla. Este como el alcalde de Madrid mucho blabla y luego meten coches donde haga falta, detestan las calles peatonales, los carriles bici etc. Pero la foto y la puesta en escena que no falte.