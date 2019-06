Azcón quiere contar con la aportación de los exalcaldes en este mandato

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha afirmado que quiere recuperar la figura y el papel de sus antecesores en el cargo, al considerar que tienen mucho que aportar en un mandato que acaba de comenzar y que va a necesitar de "mucho diálogo".

Ésta es una de las propuestas que Azcón ha planteado este miércoles, tras reunirse con Juan Alberto Belloch dentro de la ronda de contactos que el regidor popular está manteniendo con exalcaldes y exalcaldesas de la ciudad y que comenzó ayer con Luisa Fernanda Rudi.

Tras la reunión, Azcón ha comentado que quiere contar con la aportación de los exalcaldes de la ciudad de la misma forma que los expresidentes del Gobierno, ha añadido, tienen un papel en la vida institucional del país.

"Me gustaría que pudiéramos avanzar en estos cuatro años en la figura del exalcalde y, además, teniendo exalcaldes de la talla que tenemos", ha comentado y ha añadido, en referencia a Belloch, que sería un "desprecio" no contar con él.

De hecho, ha matizado que éste ha sido un primer encuentro, pero no el último.

Belloch, por su parte, ha recogido el guante y ha afirmado que si le piden opinión, la dará con "absoluta lealtad institucional".

Serán opiniones, ha aclarado, que no girarán en torno a lo político, sino que se quedarán en el plano de lo institucional, que es donde tiene sentido la relación de los exalcaldes.

De Belloch, quien fue alcalde desde 2003 a 2015, Azcón ha querido resaltar "muchas virtudes", pero se ha quedado con su capacidad de diálogo "sincero" y "constructivo" que tuvo en los gobiernos de coalición y con los portavoces de la oposición, sobre todo ahora que comienza un mandato, ha dicho, que va a necesitar mucho de eso: "Era un alcalde con quien siempre fue fácil dialogar".

La experiencia de los portavoces populares con el regidor socialista, Pepe Atarés, Domingo Buesa y Dolores Serrat, siempre fue de diálogo "sincero" y "constructivo", "respetando el debate político y las diferencias ideológicas".

Y ha concluido: "es muy difícil que haya un alcalde con la personalidad, en el mejor sentido de la palabra, que tuvo Belloch tanto en las decisiones como en la dirección del pleno, que siempre fue dirigido con la seriedad".

Por su parte, Belloch ha reconocido que en esta visita ha recordado al exalcalde popular Pepe Atarés, del quien, ha dicho, Jorge Azcón es "discípulo". "Y eso es lo mejor que se puede decir de un político conservador", ha comentado.

A continuación ha recordado la disposición de Pepe Atarés cuando él ocupaba la alcaldía. "Cuando yo era alcalde y Pepe (Atarés), senador, era raro el mes que no nos entrevistásemos, que no viniera a mi despacho, que yo no le no le hiciera preguntas o él me pidiera opiniones y yo le diera opiniones...", ha rememorado.

Por ello, en referencia a Azcón, ha señalado que el diálogo con exalcades no es algo que haya propuesto por primera vez él, sino que ya lo inventó Pepe Atarés. "Pero me parece muy bien que se ahonde en ese sentido institucional", ha concluido.