Azcón quiere recuperar el proyecto de la segunda estación del AVE en Zaragoza

El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza quiere recuperar el proyecto de la segunda estación del AVE en la ciudad, surgido en el 2004 y que quedó paralizado en el 2010 por la crisis económica. “Creemos que ha llegado la hora de recuperarlo”, ha indicado este jueves el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, durante su intervención en la inauguración de la X Convención de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), que giraba en torno a la idea de Las ciudades y las personas en el centro de todo.



Después de reiterar que la movilidad va a ser uno de los aspectos más disruptivos en las ciudades del futuro, ha informado acerca de lo que puede suceder en torno al AVE en la ciudad en los próximos años.



Así, ha señalado que actualmente atraviesan Zaragoza 27 trenes de alta velocidad, de los que siete “pasan de largo”, y que en los próximos dos años, a consecuencia de la liberalización del sector, se prevé que el número de convoyes se duplique.



No obstante, el alcalde ha advertido de que, probablemente, de esos 54 trenes de alta velocidad, no serían solamente 14 los que no pararan en Zaragoza, sino que serían “bastantes más” debido a que los nuevos operadores querrán centrar su oferta en la conexión directa entre Barcelona y Madrid.



En este sentido, Azcón ha apostado por redefinir las prioridades del Ministerio de Fomento en la capital aragonesa y rescatar esa segunda parada del AVE en Zaragoza, proyectada en el entorno de la Feria de Zaragoza y el complejo ferroviario de ADIF en Plaza. De hecho, incluso se llegaron a hacer unas obras previas.