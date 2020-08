Azcón: "Sánchez se va a enterar de lo que es un alcalde cabreado"

No se le ha pasado el enfado a Jorge Azcón, que 24 horas después de conocer que Zaragoza se quedaba fuera del reparto de 5.000 millones del Ministerio de Hacienda, se plantó en Murcia junto a otros representantes del PP para insistir en la injusticia del acuerdo y atizar al presidente del Gobierno central. "Pedro Sánchez se va a enterar de lo que es un alcalde cabreado porque, evidentemente, dejar a la ciudad de Zaragoza sin los 71 millones de euros que nos corresponden no lo vamos a permitir. Es injusto y no nos lo merecemos. Tenemos precedentes, además, de los 16.000 millones que han repartido a las comunidades autónomas, que es una cantidad insuficiente pero distribuida con un criterio tan lógico como el peso poblacional", ha dicho el primer edil en la jornada organizada de manera trepidante por el vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol. A la cita acudieron, además de Azcón, el presidente regional de Murcia, Fernando López Miras; José Ballesta, alcalde de Murcia; Emma Buj, alcaldesa de Teruel; Luis Barcala, alcalde de Alicante; Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de Almería; y Ángeles Martínez, vicepresidenta de la Diputacion Provincial de Almeria.

"¿Por qué a las comunidades se les reparte y a los ayuntamientos se nos ponen condiciones? ¿Por qué no pensamos que los problemas de los murcianos, los valencianos o los zaragozanos son exactamente iguales que los de Vigo, Gijón o Pamplona?", ha esgrimido el alcalde zaragozano, que ha cargado contra Pedro Sánchez y María Jesús Montero. “Este es un mal acuerdo, no para el PP sino para muchas ciudades de España, sobre todo porque crea ciudades de primera y de segunda. El PSOE ha dicho que los ayuntamientos son de segunda. Sánchez nos dijo que se iba a reunir con nosotros (FEMP) cada 15 días y han pasado meses y meses. La ministra de Hacienda ni siquiera se ha reunido. La ministra de Hacienda es una maleducada y el presidente es un mentiroso. Nos dijo que se reuniría con nosotros y aún estamos esperando", ha dicho.

Azcón recordó la importancia que tienen los consistorios, sobre todo en una crisis de estas características. “Los ayuntamientos hemos sido la primera línea en la crisis sanitaria más importante que ha tenido este país y en la crisis económica más importante de la democracia. Cuando una familia lo pasa mal o un bar tiene que cerrar, la primera puerta a la que llaman es la del ayuntamiento", ha incidido el alcalde, que ha asegurado que el Gobierno de España "quiere quitarnos el dinero, quiere robarnos".

"Yo le he dicho a Pedro Sánchez en más de una ocasión que no tiene vergüenza ni la conoce. Es increíble que haya ido a Europa a defender que los países que tenemos una peor situación económica requerimos la ayuda de nuestros socios europeos y que se olvide de las ciudades que estamos en peor situación. Que se vaya a repartir dinero solo entre ciudades que por distintas razones han generado dinero es olvidarse de los que peor lo están pasando", ha continuado Azcón, que ha señalado culpables también en casa: “El Ayuntamiento de Zaragoza es el más endeudado de España fundamentalmente por una causa: 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas".

Por último, Azcón insistió en que si no hay dinero "es por la pésima gestión" de esos años. "No solo somos el ayuntamiento más endeudado de España, sino que tenemos que seguir pagando facturas y facturas que nos dejaron. Los problemas que estamos teniendo son increíbles desde todos los puntos de vista. Y el Gobierno de España ha decidido que a la quinta ciudad de España, con 700.000 habitantes, las ayudas que le vana llegar van a ser cero euros. Es impresentable y no lo vamos a permitir”, ha concluido.