Azcón tiene que tomar las riendas

Jorge Azcón tenía una idea clara: que no se repitiese el espectáculo del día anterior en el salón de plenos del ayuntamiento, cuando las protestas de los asistentes derivaron primero en alboroto y finalmente en follón al tomar el alcalde la decisión de echar a los jardineros de la sesión. Lo hizo acogiéndose al reglamento, sea dicho, pero fue feo y se le quedó mal sabor de boca, a él y a casi todos los que estaban allí. Aun así, se comprometió a reunirse pronto con los trabajadores de parques y jardines. Lo hizo a las dos de la tarde, hora a la que tampoco les pudo prometer gran cosa. Bueno, que ejercería de alcalde. Esta mañana lo ha hecho, comportándose a la altura que espera Zaragoza de su primer edil, sea quien sea y del color que sea, suavizando las tiranteces con los jardineros, reconviniendo la fogosidad de la concejala Natalia Chueca y aceptando finalmente la condición de mediador que le pidieron PSOE, ZeC, Podemos y Vox, además de los empleados de FCC.

Los jardineros han acabado aplaudiendo a Azcón y pitando al PSOE por ayudar a tumbar el apartado de la moción que pedía que el Ayuntamiento no pagara los famosos pluses de algunos encargados de FCC, esos 100.000 euros anuales que separan a decenas de familias de la vuelta a la normalidad. 24 horas después, Azcón ha tomado las riendas. Le queda terminar con la cuarentena que ahora acampa en la plaza Europa y que va camino de convertirse en la huelga más larga de la historia de la ciudad.

Se lo habían pedido los jardineros, que le aplaudieron tras sus palabras: “Me estoy implicando directamente en este problema. Yo sé lo que tengo que hacer y cómo, y no les quepa duda de que lo voy a hacer”, ha dicho Azcón durante la moción en la que se ha respaldado que el alcalde interceda para acabar con la huelga. La petición de mediación salió adelante con los votos de PSOE, ZeC, Podemos-Equo y Vox, y la abstención de PP y Cs.

La defensora de la moción ha sido la concejal de Podemos, Amparo Bella, que instó a adoptar una solución que pase por solicitar la intervención del alcalde como mediador entre la concesionaria y la plantilla. Además, ha exigido pliegos en los que las condiciones laborales sean para la plantilla y no para los altos cargos. “Confiamos en que hoy haya una solución al conflicto”, ha llegado a afirmar. No ha sido. A ver el lunes...

Desde Vox, Carmen Rouco ha coincidido con Podemos --sí, con Podemos-- en que “lo mejor" es que el alcalde medie si la empresa y los trabajadores están de acuerdo. "Por qué no, señor Azcón. Quién mejor que el alcalde para salir de este enquistamiento".

El concejal de ZeC Alberto Cubero ha defendido una enmienda para rechazar que el ayuntamiento se haga cargo de los pluses personales de los cargos de confianza de la empresa, al argumentar que es "el último escollo". Ha sido la que no ha prosperado al oponerse el PSOE. “Se sabía que esos pluses se cobraban desde hace tiempo, pero lo que no esté en el pacto convenio no debe pagarlo el Ayuntamiento, aunque la empresa tiene interés en que lo pague el consistorio", manifestó.

La consejera municipal de Servicios Púbicos y Movilidad, Natalia Chueca, cargó contra el "cinismo" de Cubero por "mantener engañados" a los trabajadores al explicar que los pluses son un derecho consolidado desde hace más de más de 20 años. "Deje de malmeter a la plantilla, no podemos actuar al margen de la legalidad". Cubero le ha respondido que, por un lado, está el pacto convenio que tiene las condiciones salariales y, por otro, el listado de subrogación. "Los técnicos municipales dicen que solo se tiene que pagar el pacto convenio", ha señalado, a lo que Chueca le ha contestado en corto: "No mienta".

A esas alturas, la indignación era creciente en los asientos del público, que no aceptaba las vehementes explicaciones de Chueca. Azcón, y vuelta a empezar, no quería otro desorden, así que ha intervenido para recordarle a su concejala que no se trataba de echar más leña al fuego, sino de que “entre todos encontremos una solución”. ¿La dejó en evidencia? Sus lágrimas así lo han reflejado. Pero cuando los jardineros habían desfilado y se estaba presentando la siguiente moción, el alcalde se ha acercado a Chueca para hacerle una carantoña. Un besito y a otra cosa. Mañana seguirá la huelga, aunque con una diferencia: el alcalde ha tomado las riendas. Se lo han pedido desde Vox hasta Podemos, desde el PSOE hasta ZeC, sobre todo los jardineros. Lo que ha sido una exigencia, desde mañana será una obligación.