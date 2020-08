Las bajas de los sanitarios merman la situación en los centros de salud

La Atención Primaria es el primer dique de contención a la expansión del coronavirus, pero cuando este también afecta a los sanitarios que deben atender a los pacientes y que deben realizar las labores de prevención la situación se vuelve muy fea. Es lo que está pasando en algunos centros de salud de Zaragoza como el de Valdefierro, donde la enfermedad ha mermado la plantilla y, ante la imposibilidad de reforzar y cubrir los puestos de baja, se ha optado por tomar una medida más drástica: el cierre de la instalación y la atención única para urgencias y casos de covid.

En este barrio, uno de los más castigados por la incidencia de coronavirus, hasta siete trabajadores del centro de salud han dado positivo (tres médicos, un celador, dos enfermeras y un auxiliar de clínica) y cuatro están pendientes de los resultados. Ante esta situación, que empezó a desencadenarse el viernes, la dirección de Valdefierro solicitó ayuda a la gerencia del Salud, «pero no ha habido respuesta y estamos desbordados», aseguró Rosabel Villares, sanitaria del centro.

Falta de personal / La falta de personal derivó en que no se pudieron atender ayer las citas previstas a los pacientes, algunos de los cuales se agolparon a las puertas de la instalación desde primera hora mostrando su malestar al no poder ser atendidos. «La gente está cabreada y nosotros nerviosos, porque no sabemos qué hacer. Tenemos que actuar con cuidado y con precaución y la decisión de cerrar ha sido nuestra ante la imposibilidad de llegar a todo», indicó.

Hubo momentos tensos en las inmediaciones, con comentarios negativos hacia los propios trabajadores, pero que fueron calmados poco a poco por el personal, que no dudó en salir a la calle a explicar a los vecinos que solo se iban a atender urgencias y casos de covid, así como la realización de las PCR previstas. «Para todo lo demás el centro está cerrado al no contar con personal suficiente y por prevención», dijeron.

Los trabajadores de Valdefierro, por otro lado, también se quejan de que quienes han dado negativo en las pruebas «han continuado trabajando» en la instalación (que no ha sido desinfectada).

Casi 960 acumulados / «Seguimos viniendo, con el riesgo que eso conlleva, mientras que a un ciudadano que da negativo y es contacto directo de un contagio se le pide aislamiento igualmente de 14 días, pero nosotros debemos venir y no tiene lógica», dijo esta sanitaria. «Por eso hemos cerrado, por prevención y por protección a los vecinos», añadió.

También en el centro de salud Santo Grial de Huesca hay siete sanitarios contagiados, pero en este caso el equipo ha reorganizado sus turnos para seguir dando asistencia y no se han tenido que cancelar citas ni cerrar el centro.

El director general de Asistencia Sanitaria, Chema Abad, reconoció que la situación que se ha generado en el centro de salud de Valdefierro es «complicada» y señaló que, actualmente, hay más de 200 profesionales del Salud de baja, una situación que dificulta el día a día en Atención Primaria.

Y no parece que el problema se pueda atajar mediante nuevas contrataciones, porque el propio Abad dijo ayer que «en la bolsa en Aragón y en las de otras comunidades no hay profesionales disponibles para sustituir estas bajas» en la comunidad. Será la dirección de cada centro de salud la que decida como reorganizarse para poder afrontar la situación y la atención a los pacientes.

Según los datos del Salud, de esos más de 200 trabajadores que actualmente están apartados de su trabajo por estar contagiados la mayoría se corresponden al personal de enfermería, con alrededor de 90 casos ahora mismo. Esta categoría ha sido la que más contagios ha registrado en estos meses, con casi 400 enfermos.

Así, desde que comenzó la pandemia los positivos acumulados son un total de 958 sanitarios, a los que a 739 ya se les ha dado el alta, según se desprende de las cifras que maneja la consejería de Sanidad. La diferencia entre ambas cifras (219) son los que actualmente están afectados. De ellos, hay 90 enfermeros, 59 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), 55 médicos y 15 personas que pertenecen a otras categorías como laboratorios, técnicos de rayos o servicios del área de farmacia.