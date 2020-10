El Banco de Alimentos recoge 30 toneladas en los centros cívicos

El Banco de Alimentos de Aragón ha recogido hoy cerca de 30 toneladas de productos en los centros cívicos de Zaragoza, igualando la cifra de la campaña anterior, según reconocía el presidente de la asociación, José Ignacio Alfaro. Aunque se trata de unos números aproximados ya que la cantidad exacta no se conocerá hasta mediados de esta semana.

No obstante, las sensaciones en los centros cívicos de Zaragoza eran diferentes. Menos kilos, pero la misma ilusión. Ese es el mensaje que querían transmitir los voluntarios del Banco de Alimentos de Aragón mientras efectuaban la recolecta: «El año pasado fue un desborde, pero este año está siendo muchísimo menos que el año pasado, la afluencia es mucho más pequeña, hemos recogido menos», señalaba por la mañana la encargada de la recogida en el centro cívico Delicias, Lina Montesinos.

«El año pasado aquí se recogieron casi ocho mil y pico kilos, que fue el centro cívico que más, pero esta vez está siendo mucho menos, y menos que en junio también», añadía la propia Montesinos. Esta recolecta de alimentos, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, tiene lugar en los centros de Delicias, Estación del Norte, La Almozara, Miralbueno, Río Ebro, Salvador Allende, Torrero, Valdefierro y en el barrio de Casetas.

Alrededor de 40 voluntarios colaboraron en esta actividad. En el centro cívico Delicias, concretamente, fueron Teresa, Marta, Carmen, Consuelo, María Ángeles y Charo, así como la propia Lina. En un fin de semana marcado por las no fiestas del Pilar, iniciativas como esta ayudan a olvidarse de los problemas y de la situación aunque, por otro lado, el puente ha imposibilitado que muchas personas se acercasen hasta los diferentes centros para colaborar con la causa, al menos así lo pensaban los diferentes voluntarios: «Puede influir que estamos en los Pilares, la gente se ha ido de puente. Pensamos que ha sido eso», señalaba Lina Montesinos.

Teresa también creía lo mismo: «A lo mejor la fecha ha sido algo equivocada». Y la opinión generalizada terminaba por ratificar esta afirmación. No obstante, la ilusión no parecía esfumarse por mucho que se pensara que los resultados no iban a ser los mejores: «Lo importante es que se recojan cosas, aunque sea gota a gota. Si no se llegan a las cantidades anteriores pues bueno, no pasa nada. Pero lo importante es que vengan cosas. Cada kilo es importante, todo suma», concluía Montesinos. Paco fue una de las personas que colaboró: «Todo lo que sea ayudar me parece muy bien, y hay muchas personas necesitadas».