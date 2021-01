La banda del mataleón se diluye tras el juicio y acaba con cuatro condenados

El Grupo de Robos Violentos de la Jefatura Superior de la Policía de Aragón no tenía ninguna duda de que los seis jóvenes que en julio del año pasado detuvieron por varios asaltos en zonas ocio nocturno de Zaragoza eran los responsables de esos robos mediante el método del mataleón, que consiste en abordar a las víctimas por detrás y dejarlas inconscientes al presionarles el cuello para hurtales. Incluso que todos ellos formaban una banda organizada que se repartía los papeles. Les hicieron responsables de tres hechos delictivos porque en todos ellos habían sido situados en la zona previas identificaciones rutinarias, pero ni todos han acabado condenados y menos aún por todos los casos denunciados. Tampoco han sido considerados un grupo criminal.

La titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza solo considera probado el ataque que fue grabado por las cámaras de seguridad exteriores de la discoteca Chocolat, mientras que los otros dos han quedado impunes por falta de pruebas. Ahí no había sistemas de videovigilancia que lo recogieran todo. La magistrada impone tres años y medio de prisión por un delito de robo con violencia y el pago de una multa de 360 euros por las lesiones ocasionadas a Alaine Vicent Mbelene, que era la persona que realizaba el mataleón. Su altura de casi 2 metros y su corpulencia le es favorable ante la posibilidad de que la víctima ejerciera resistencia.

Pero antes de que fuera noqueado el damnificado entró en escena Ronald Alfredo Vásquez, el joven que paró a la víctima cuando andaba por el Camino de las Torres y le llegó a saludar. Una forma de distraerle que le ha conllevado un castigo de 4 años y medio, una pena superior al resto puesto que tiene antecedentes penales computables.

Quien robó el móvil a la víctima cuando esta estaba ya inconsciente en el suelo, Brandon Josue Franco, ha sido condenado a tres años y medio de privación de libertad, si bien la jueza propone su expulsión de España y la prohibición de regresar en seis años por encontrarse en situación irregular en el país.

El resto de los que fueron detenidos, I. A. L. S. y J. P R. E., y que hacían labores de vigilancia, según la investigación, han sido absueltos. Un sexto, Yesin Bouras, es considerado autor de un delito leve de hurto puesto que se agachó y rebuscó en los bolsillos de la víctima, si bien nada halló. Se lo había llevado todo Ronald Alfredo Vásquez.

Durante el juicio, los acusados dieron una serie de excusas peregrinas hasta el punto de decir que no iban juntos, que se conocían de vista. Algo que rechaza la magistrada que ha firmado la sentencia, si bien esta misma rechaza que formaran una banda, especialmente porque solo hay pruebas para una condena.

Destaca que en los otros dos mataleones que han quedado sin no hay nadie que haya podido identificar a los encausados, defendidos por los abogados Alejandro Giménez, Marina Ons, Ana Herrando y Sergio Gasca. De hecho, afirma que una de las víctimas hizo un reconocimiento fotográfico, pero que no fue ratificado con una rueda presencial puesto que ya estaban cuatro de ellos en la cárcel. El fallo no es firme y podría ser recurrido por la Fiscalía Provincial de Zaragoza que llegó a solicitar una pena de 73 años cárcel para esta banda que no es considerada así por la jueza.