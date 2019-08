Beamonte aboga por la unidad de centroderecha pese a reticencias de Cs y Vox

El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, ha abogado este jueves por la unidad del centroderecha en la coalición ‘Aragón Suma’ para concurrir a las urnas en el caso de una repetición electoral y ha apostado por intentarlo a pesar de las reticencias manifestadas por Cs y Vox.

Beamonte se ha referido así en una rueda de prensa al nombre ‘Aragón Suma’ registrado el pasado julio por el secretario general del PP, Teodoro García, en la oficina española de Patentes y Marcas para unir a los partidos de este espectro en una posible cita con las urnas.

Para el presidente popular en Aragón la unidad del centroderecha es “fundamental” y “necesaria” para impulsar políticas de crecimiento y aplicar una rebaja de los impuestos tanto en el conjunto del país como en la Comunidad Autónoma, aunque ha reconocido que este planteamiento puede causar cierta “incertidumbre” al resto de partidos.

No obstante, ha insistido en "volver a escenarios de unidad”, para lo que es necesario, ha añadido, que todos los partidos cedan en algo y piensen en qué pueden ser útiles.

De todas formas, Beamonte ve “muy lejos” una posible repetición electoral en noviembre, aunque considera que no está de más plantearse esa coalición. “Que no sea porque no lo hemos intentado”, ha dicho.

Por su parte, el portavoz del PSOE en las Cortes, Vicente Guillén, en declaraciones a los medios, ha rehusado valorar esta propuesta y se ha limitado a apuntar que este tipo de iniciativas reflejan una “determinada flojera” del PP desde el punto de vista político.

Sobre la exclusión del PAR en esa posible coalición de Aragón Suma, una vez más Guillén ha defendido la postura del partido regionalista, que, a su juicio, adoptó una “decisión valiente” al pactar con el PSOE. “El PAR ya le dio un portazo al PP y, por tanto, a partir de ahí, todo está hecho y escrito para estos cuatro años”, ha concluido.