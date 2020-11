Beamonte (PP): "El desapego de Lambán y de Sánchez con Huesca condena a la provincia"

El presidente del Partido Popular de Aragón, Luis María Beamonte, ha advertido este domingo, 15 de noviembre, de los riesgos que entraña para la provincia de Huesca el "desapego repetido" de los Gobiernos de Lambán y de Sánchez que, "con su falta de visión y de no centrarse en lo importante", en temas como las infraestructuras sanitarias y las comunicaciones viarias, están "condenando" su recuperación.

Durante su intervención en el acto de clausura del 13º Congreso del Partido Popular de Huesca, donde se ha elegido como nuevo presidente a Gerardo Oliván, en un acto que ha contado también con la participación de la vicesecretaria de Organización nacional Ana Beltrán, el presidente de los populares aragoneses ha puesto el acento en la "extrema dureza" con la que Huesca está viviendo la pandemia.

Además, ha subrayado la tardanza del Gobierno de Aragón para actuar pese al aviso repetido de muchos alcaldes tras la finalización del primer estado de alarma, ha indicado el PP en una nota de prensa.

"Este Gobierno que se jacta de dialogante, de transparente, no lo es en cuanto lo que se les dice no les gusta y eso es un error enorme siempre, pero en momentos como estos es imperdonable. Es un Gobierno que no valora la lealtad, solo le valen los pactos a conveniencia", ha aseverado.

HOSPITALES "AL LÍMITE"

En estos momentos, la situación en la provincia sigue siendo "muy complicada", con los hospitales "al límite" y con derivaciones de pacientes a Zaragoza.

En este contexto, Beamonte, que ha recordado las ocasiones en las que han exigido mejorar las infraestructuras sanitarias, ha reclamado al Gobierno de Aragón que acometa una reestructuración del sistema sanitario.

"Lo demás son parches, parches que pueden servirle a ellos, pero no a los oscenses", ha advertido para pedir al Ejecutivo autonómico que cumpla con la remodelación de las Urgencias del Hospital San Jorge que aparece en el borrador del presupuesto 2021, ya que "estamos demasiado acostumbrados a ver obras esenciales que se repiten año tras año y que nunca culminan".

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

El presidente del PP en Aragón ha hecho referencia a otra circunstancia a la que "por desgracia" los oscenses también están acostumbrados cuando el PSOE gobierna, que es a la ralentización de las infraestructuras viarias necesarias para el desarrollo de la provincia.

Así lo demuestra, según los populares, los Presupuestos Generales del Estado, con las variantes de Jaca y sur de Huesca bloqueadas, el retraso del tramo Huesca-Siétamo, y la finalización de la A-21 y A-23 que no llegará hasta dentro de cuatro o cinco años.

Lo mismo ocurre con los tramos de A-23 entre Lanave-Embalse de Javarrella y Sabiñánigo Este que se dan por condenados; el de la A-21, entre Puente la Reina y Fago, que en 2018 tenía ocho millones para ser licitado y acabado y en 2021 solo cuenta con una partida de 100.000 euros y se aplaza tres años, y el de la N-260, entre los Túneles de Balupor y Fiscal, donde en 2018 había dos millones de euros y en 2021 apenas hay 100.00 euros y sin plurianuales.

"Esto no es retrasar infraestructuras porque los recursos se necesitan para otra cosa, esto es volver a condenar la recuperación de un territorio, demostrando una falta de visión y de saber lo que es importante", ha asegurado Beamonte.

En este punto, Beamonte ha aprovechado para criticar las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en las que aludía a que "Bildu ha sido más responsables que el PP para pactar los presupuestos", y le ha instado a recordar los atentados de Sállent de Gállego, de la Casa Cuartel de Zaragoza, de San juan de los Panetes, y el asesinato, entre muchos otros, Manuel Giménez Abad. Por eso, ha exigido a Lambán que alce su voz ante Sánchez y Ábalos y que no consienta esta situación.

También el presidente del PP-Aragón ha incidido en "la falta de empuje y determinación" de sendos gobiernos para hacer frente a esta emergencia, y como contraposición, ha puesto en valor el trabajo serio, solvente y sin descanso de las personas que integran el Partido Popular para volver a la senda de las oportunidades.

RENOVACIÓN

Durante su intervención, el presidente del PP-Aragón ha expresado su agradecimiento al presidente José Antonio Lagüens y al conjunto de la directiva saliente del partido en la provincia altoaragonesa, destacando el arraigo y la defensa constante de los intereses generales de los oscenses que han emprendido.

Una labor que continuará como nuevo presidente Gerardo Oliván y la nueva directiva de la que esta seguro que ejercerá su labor desde la unidad, reflejo de que son una organización "fuerte" y que "su razón de ser son los ciudadanos".