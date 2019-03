Una bebé de 15 meses, muy grave al caer al vacío desde un quinto piso

Una niña de 15 meses resultó ayer gravemente herida tras caer a un patio interior desde un quinto piso de un bloque situado en el número 23 de la calle Roger de Flor, en Zaragoza. El suceso se produjo sobre las 13.00 horas, cuando, por causas que se desconocen, la bebé se precipitó al vacío desde una ventana de su casa.

Su madre, en ese momento, se hallaba haciendo la comida y, al darse cuenta del accidente, abandonó en el fuego el guiso que estaba preparando y se originó un pequeño incendio que fue inmediatamente sofocado por los bomberos, que fueron avisados por las numerosas personas que se enteraron de lo sucedido al asomarse al patio interior, al que dan viviendas de varios edificios.

La niña se estrelló contra un tejado de chapa que amortiguó el golpe y quedó tendida boca abajo, vestida con un chándal gris. «Yo estaba comiendo y, cuando me he asomado me he dado cuenta de que la criatura aún vivía, pues movía las piernas», señaló Helena, una mujer de nacionalidad rumana que vive en una octava planta.

«El padre se ha asomado nada más producirse la caída y gritaba que se quería lanzar en busca de su hija», añadió la misma testigo. «Muchas personas que estaban mirando han empezado a chillar para que no se lanzara, porque hay tanta altura, unos 12 metros o así, que se hubiera matado», comentó esta residente.

Los equipos de emergencia que se desplazaron al lugar del hecho tuvieron que andar sobre el tejado para poder llegar a la niña, a la que atendieron primero en el lugar del accidente, para trasladarla después en ambulancia al hospital Infantil, donde permanecía al cierre de esta edición «en estado muy grave», según fuentes del Salud del Gobierno de Aragón.

AVISO AL PADRE / La madre sufrió una crisis de ansiedad y fue trasladada en otro vehículo sanitario al hospital Miguel Servet. El padre, de 50 años, es de nacionalidad tunecina y lleva muchos años en España. Regenta el bar Musti, situado en la misma manzana en la que se encuentra su vivienda, en la calle Galán Bergua.

El padre se hallaba trabajando en el bar cuando ocurrió la desgracia y fue avisado por personas que lo conocen. Al parecer, tiene otros dos hijos de otro matrimonio, según comentó María, que vive en el mismo bloque.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía señalaron ayer que, al tratarse de una muerte violenta, el Grupo de Homicidios abrirá una investigación, pero señalaron que todo apunta a que se trata de un hecho accidental cuyas circunstancias habrá que determinar.

Al parecer, algo más de un metro de altura separan el suelo de la parte inferior de las ventanas que dan al patio en las viviendas de la manzana donde se produjo el suceso. En algunos casos hay camas y mesas adosadas que reducen el desnivel, lo que puede explicar que la pequeña subiera hasta el borde de la ventana.

El hecho causó una fuerte conmoción en el barrio de Delicias, donde el padre de la víctima es una persona muy conocida por los vecinos porque lleva muchos años dedicado al negocio de la hostelería.