Big Moon, un senegalés que canta por la Constitución Española

En 2006, Mamadou Sall, más conocido como Big Moon, llegó desde Senegal a España a bordo de una patera. Trece años después, gracias a su música, ha participado en la celebración del aniversario de la Constitución en la Delegación del Gobierno de Aragón.

Minutos antes de salir al escenario para cantar frente a más de 300 personas, entre ellas la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, y el presidente de la comunidad, Javier Lambán, este senegalés de 37 años no esconde su felicidad, en declaraciones a Efe.

Para él es "un sueño" estar en un sitio tan importante para Aragón, comunidad donde reside y donde ejerce desde hace años de músico callejero.

Sall se denomina a sí mismo como "afromaño", ya que desde su llegada por mar a La Gomera y tras pasar tres días en Madrid, ha vivido siempre en Zaragoza, donde tiene "su lugar preferido", la céntrica calle Alfonso.

Desde hace tiempo Big Moon forma parte de la banda sonora de este emblemático paseo, donde interpreta clásicos de The Beatles, Stevie Wonder, Tracy Chapman o Bob Dylan.

Aunque reconoce que los inicios en el país fueron duros: "Cogía mi bolsa, vendía y cantaba en la calle. La gente me escuchaba, pero no podía hacer nada".

Ahora, este músico, que participó en el programa televisivo 'Got Talent', ya cuenta con su lugar establecido como músico callejero y puede vivir de su talento, actuando en bares y colaborando con otros grupos.

A los himnos de España y de Aragón se han sumado en esta ocasión las melodías de 'Imagine', 'Knocking on heaven's door' y 'Baby can I hold you' para contar de forma simbólica la historia de este senegalés que está haciendo realidad su sueño de tener un futuro mejor en España gracias a la música.