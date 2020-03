La bilateral Aragón-Zaragoza allana el camino para la ampliación de Plaza y mejora la financiación de la ciudad

La reunión bilateral que han mantenido este miércoles el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza ha servido para allanar el camino para la ampliación de Plaza, sobre la que el consistorio se ha comprometido a no poner trabas, y para afianzar la mejora de la financiación de la capital aragonesa, que contará con un mínimo de 1,8 millones más para este año, y hasta 8 millones más en un paulatino incremento hasta el 2024. Además, se ha desbloqueado la mayor "amenaza medioambiental" para Zaragoza, el sellado definitivo del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, cuyo proyecto se licitará este año.

A la par en importancia mediática que estos asuntos, lo que ha quedado claro en la comparecencia del presidente de la DGA, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, es que la Romareda, si depende de su acuerdo, se hará. Oficialmente no se ha tratado en esta reunión, pero sí en muchas otras, y lo que el presidente del Ejecutivo autonómico ha dejado claro es que hay voluntad, pero no habrá información hasta que no se cierre el proyecto. De hecho, ha llegado a mencionar el horizonte del 2030, con la combinación de un hipotético mundial de fútbol España y Portugal y unos Juegos de invierno Cataluña y Aragón. Pero en el consistorio confían en que sea mucho antes.

FONDOS

Entre los acuerdos que han expuestos ambos mandatarios, exhibiendo una sintonía inusitada en tiempos de Pedro Santisteve, figura la mejora de la financiación para la ciudad en dos ámbitos. Por un lado, el fondo derivado de la Ley de Capitalidad, que aumentará de 8 millones a 8.330.000 este año, y Azcón confía en que llegue a los 8,9. Este mejorará en la medida en que lo hagan los ingresos del Gobierno de Aragón, por lo que teóricamente podría bajar, pero fuentes de Hacienda han descartado que esto suceda.

La aportación principal, sin embargo, es la del convenio económico-financiero, que está previsto que alcance los 21 millones para el 2024, con un incremento de 1,5 al año respecto a los 13,5 actuales.

MEDIO AMBIENTE

Para este 2020 serán tres millones de aumento, hasta los 16,5, ya que 1,5 se destinarán a licitar el proyecto de la segunda fase del sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, que llevaba años enredado en la discusión de quién debía adelantar el dinero. Finalmente se ha desbloqueado, y ambas administraciones confían en que esté sobradamente acabado esta legislatura.

URBANISMO

Otro de los acuerdos principales alcanzados, aunque no sea concreto, es la plena disposición del consistorio a la ampliación de Plaza, para cuya reforma del PGOU se mostraban hasta ahora reticencias, y había informes negativos. El alcalde Azcón ha dejado claro el mensaje de que "cualquiera que quiera venir a crear empleo y riqueza en Zaragoza" tendrá la alfombra roja puesta a medias entre la DGA y el consistorio, por lo que los informes negativos que ha habido en el consistorio no van a ser impedimento. El principal invitado a esta alfombra es el centro de devoluciones de Amazon, pero Lambán se ha negado a hablar de este asunto en la comparecencia.

JUZGADOS

Además, la bilateral ha servido para tratar otros asuntos urbanísticos enquistados como el de los espacios de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar, sede de los Servicios Sociales. El ayuntamiento va a retirar el contencioso que mantiene sobre ellos, y a partir de ahí se tratará el uso compartido entre ambas administraciones con más tranquilidad.

También se ha abordado la propiedad del antiguo reformatorio del Buen Pastor, de la Cámara de Comercio o el chalet del antiguo tribunal de menores de la calle Lagasca.

Asimismo, han tratado del convenio de transporte metropolitano para los barrios rurales, y han establecido grupos de trabajo para trabajar en otros asuntos como la reforma del ICA o el uso de los edificios emblemáticos de la Expo.

"Para empezar no está nada mal", ha expuesto Lambán, que ha confiado en el potencial de Zaragoza para ser capital ya no de Aragón, sino del eje del Ebro, y ha incidido en su idea de descentralizar la Administración central. Ambos representantes han agradecido el trabajo de sus respectivos consejeros y concelajes, buena parte de los cuales han estado presentes en la reunión.