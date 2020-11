Bon Área impulsa una nueva planta de abonos y semillas en Épila

La Corporación Alimentaria catalana Guissona, propietaria de la conocida cadena de alimentación Bon Área, continúa dando pasos agigantados en su intención de trasladarse a la localidad zaragozana de Épila. Ahora será en la provincia de Zaragoza donde produzcan también parte de los productos que ofrece en el mercado y se establezca un gran centro de operaciones logísticas para la empresa. En esta ocasión, la compañía ha solicitado al ayuntamiento el permiso para la construcción de una planta de abonos y semillas en la parcela PR 1.1, dentro del subsector 1-PIGA, según dicta la publicación del Boletín Oficial de Aragón (BOA).

El proyecto técnico de la nueva construcción en este complejo global de la firma catalana corre a cargo del ingeniero industrial Luis Gonzalo García Lafuente, y ha sido tramitada por el consistorio del municipio zaragozano. Ahora, según establece la ley, se procede a abrir un período de información pública por una duración de quince días naturales desde la inserción del presente anuncio en el BOA, es decir, desde ayer. Durante dicho plazo, el trámite podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

El alcalde de la localidad, Jesús Bazán, señaló que se trata de una obra prevista, que comprende otro de los sectores que integran el proyecto global de la planta. Asimismo, el edil destacó que la construcción «va a buen ritmo, todo va según lo previsto» y se espera que los plazos se cumplan. La planta logística, que tendrá 108.000 metros cuadrados de superficie y significa una inversión de 100 millones de euros en su montaje y equipaje, se espera que entre en funcionamiento en dos años, y será el verdadero corazón del macrocomplejo agroalimentario de la firma alimentaria.

Por otro lado, Bazán indicó que el covid no había afectado, ni a las obras llevadas a cabo por la empresa, ni a la urbanización del entorno puesta en marcha por la DGA por valor de 16,4 millones de euros más IVA. El alcalde de Épila, sin embargo, no supo explicar qué impacto económica iba a tener esta nueva planta de abonos y semillas en la localidad en referencia a la creación de puestos de trabajo. Y tampoco la corporación de Guissona, con la que este diario se intentó poner en contacto, pero no obtuvo respuesta.

Otra de las buenas nuevas del sector agroalimentario se da en la localidad oscense de Belver de Cinca. Ayer, también en el BOA, se publicó un anuncio del ayuntamiento de la localidad en el que se informa de la tramitación de un expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de un proyecto básico y ejecutivo de creación de una nueva estación de valorización de deyecciones ganaderas para su transformación a Compost.

La empresa catalana Organic Managament, S.L., de Lérida, solicita la construcción de una planta para convertir los excrementos de las explotaciones ganaderas en Compost (humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de residuos orgánicos). Se ubicará en el polígono 24 en la parcela número dos del municipio.