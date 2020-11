Bronca por la titularidad de uno de los suelos del futuro hospital privado de Zaragoza

El futuro hospital privado de Zaragoza sigue generando tensiones y discrepancias en el salón de plenos y en las calles de la capital. La operación de venta ya está sellada con Quirón, que ha adquirido el suelo por 16,2 millones y sin competidores. Lo que no está finiquitado es el pulso entre el equipo de Gobierno de PP-Cs y la oposición, que acusa al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, de haber apalabrado la operación con el grupo sanitario que, alertan, acabará solicitando la recalificación los suelos de Renovales (donde está la actual clínica) para construir viviendas de lujo y financiar así la construcción del gran hospital de Gómez Laguna.

Antes de que las sospechas puedan hacerse realidad, el concejal del PSOE, Horacio Royo, ha añadido durante un poco más de tensión al debate. Lo ha hecho durante la comisión de Urbanismo, anunciando que, según consta en el Registro de la Propiedad, una de las parcelas que forma la pastilla en la que se levantará el hospital y que se incluyó en la venta pertenece a una empresa privada, Villahermoso División Promociones, del grupo Sacyr. Serrano ha restado importancia a esta afirmación que ha calificado de «bombeta fétida» y «escandalito» ya que este terreno pasó a ser parte del consistorio en el año 2000, resultado de una reparcelación.

Mientras esto sucedía, en la puerta del consistorio se concentraban una veintena de personas en contra del hospital privado. Pero el ruido no ha impedido que Serrano insista en la importancia de que Zaragoza disponga de un hospital «de vanguardia», más ahora, cuando la pandemia a evidenciado la trascendencia de poder contar con más servicios sanitarios.

TITULARIDADES / Royo ha criticado las prisas con las que el equipo de Gobierno de PP-Cs ha tramitado este expediente y las consecuencias que tiene, como que en el Registro de la Propiedad haya suelos que no están registrados a nombre del ayuntamiento. Una declaración por la que Serrano le ha acusado de «desleal» y ha tratado de restarle valor alegando que el terreno pasó a manos del consistorio en el 2000 pero que la propiedad no registró el acuerdo, por lo que no aparece «publicitado», lo que no significa que no sea de dominio público.

Según Royo, esto provocará un retraso en el cobro de los 16,2 millones, ya que hasta que en el registro no aparezca el consistorio como titular, no se podrá formalizar legalmente y ante notario el acuerdo de venta. Serrano lo ha negado y ha asegurado que el registrador ni ha planteado que sea un problema a subsanar.

Por primera vez ha confirmado que Ribera Salud, Vitas y Viamed también mostraron su interés por el suelo de Gómez Laguna y ha asegurado que se reunió con sus equipos directivos «las mismas veces» que con los de Quirón, tratando de desmontar la acusación de la izquierda sobre el supuesto trato de favor a Quirón.

Desde ZeC, Pedro Santisteve también ha insistido en que la sanidad debería de ser pública, gratuita y universal ya que se trata de un derecho. «Esta operación es discriminatoria y clasista», ha señalado, recordándole a Serrano que apostar por la Sanidad es mejorar su acceso igualitario. Desde Podemos, Fernando Rivarés ha avisado de que el recurso presentado por nueve entidades y partidos políticos en contra de la venta de suelo ha sido admitido a trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), con las consecuencias que tendría un resultado desfavorable para el ayuntamiento.

Por su parte, el concejal de Vox Julio Calvo ha lamentado que la izquierda esté cuestionando constantemente el interés general de los proyectos en los que entra en juego la iniciativa privada.