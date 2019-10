El bus acabará el año con dos millones de usos más

El autobús en Zaragoza ha remontado las cifras de los últimos años y, tras el bache experimentado en el 2016 a raíz de la huelga más larga que ha sufrido la ciudad, este 2019 está a punto de rubricar su tercer incremento anual consecutivo. La propia contrata, Avanza Zaragoza, estima que se podría acabar el año con un aumento interanual del 2%, o lo que es lo mismo, «aumentar en unos dos millones de pasajeros» los resultados del 2018, y rondar los 93,15 millones de viajeros.

Se trataría, de confirmarse, del mejor resultado en el bus desde que entrara en funcionamiento la línea 1 del tranvía, y una notable recuperación en los últimos tres ejercicios, que ha supuesto añadir más de cuatro millones de usos respecto a los 88,3 millones del 2014, primer año completo con el eje Valdespartera-Parque Goya funcionando, y otro tanto desde los 88,9 millones de un 2017 que supuso la recuperación de parte de la confianza perdida por los usuarios con la huelga del 2016, que acabó el año con 80,6 millones de pasajeros.

Ahora el umbral de Avanza estará, con toda probabilidad, por encima de los 93 millones de usos, una previsión que está en constante crecimiento durante los últimos meses. Y que se ha rebasado con los resultados del pasado mes de septiembre. En marzo, la proyección del año ya apuntaba a que se superarían los 92,15 millones de usos; en junio, antes del verano, ya estaba en 92,44; y agosto finalizó con una mejora sustancial que acercaba la estimación a los 92,8 millones.

PLUS ADICIONAL // De hecho, el resultado final podría ser mucho mejor. A falta de los usos que se contabilicen en las fiestas del Pilar, que comienzan hoy en Zaragoza, y de la campaña de Navidad, que siempre representan un plus de viajeros al servicio ordinario, la comparativa entre las proyecciones de los meses de septiembre de este 2019 y el anterior del 2018 no puede ser más optimistas. El año pasado apuntaba a 90,75 millones de viajeros y acabó con 91,5. En este se prevén ya 93,15 y puede aumentar en los próximos tres meses.

Sin embargo, poco a poco se va amortiguando el efecto que tuvo la irrupción en la escena urbana del tranvía (empezó en el 2011 y se culminó la construcción de toda la línea en el 2013) y el autobús aporta muchos más viajeros que en los primeros meses de la línea Valdespartera-Parque Goya. De hecho, Avanza encadenó entonces tres años de descenso, desde los 88,3 millones de viajeros del 2014 a los 80,6 del 2016 (huelga incluida), compensada ahora por tres seguidos creciendo.