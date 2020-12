La búsqueda del Gordo atrae este año más compras de última hora

Apenas quedan dos días para el sorteo de la Lotería de Navidad del 2020, una fecha marcada en el calendario por marcar simbólicamente el inicio de las fiestas y por repartir millones de euros en toda España. Este año, el volumen de ventas ha descendido ya que muchos restaurantes, clubs deportivos y otros negocios han faltado a su cita, pero los ciudadanos parece que se aferran a cualquier brizna de ilusión para salvar este fatídico 2020. «Este año todos creemos que tiene que tocarnos porque ha sido un año muy malo, pero claro eso lo pensamos todos y a todos no nos va a tocar», reía ayer una pareja haciendo fila en la administración de lotería Doña Isabel de Zaragoza. «No somos jugadores pero por presión social acabamos comprando siempre», explicaban. «Mis amigas solemos jugar 20 euros entre todas y este año jugamos 20 cada una, a ver si acabamos bien el año», contaba.

Detrás, una mujer esperaba también para hacerse con dos décimos. «Compro siempre las terminaciones que me dicen mis hijos», decía. Este año ha comprado menos boletos porque normalmente compra allí donde se va de vacaciones. Y este año no ha habido viajes. «Siempre a última hora –reía después­–. Estamos muy ocupados y no habíamos podido venir hasta ahora, pero mira, mejor, veo que hoy hay menos gente que otros días.

Y es que las filas que en otro punto llegaron desde esta administración, que el año pasado repartió premio en Navidad, hasta el hotel Alfonso hace días que no se ven. Otra lotera, esta en la calle Doctor Cerrada, explicaba que ha sido en las dos últimas semanas cuando la gente se ha animado más a comprar. «Nos preguntaban si se iba a suspender el sorteo y como hay tanta confusión este año pues hemos tenido más compras de última hora», decía la mujer, Merche García. El número que más le piden, contaba, el 2021. El número de la ilusión.